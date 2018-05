'Die Kleine Tierschau' macht am Donnerstag Hardheim unsicher. Foto: Joachim Maier

Von Adrian Brosch

Hardheim. "Die kleine Tierschau" kommt: Am Donnerstag, 22. Mai, werden die beiden schwäbischen Comedians Michael Gaedt und Michael Schulig, die seit Januar 1981 vorwiegend innerhalb Baden-Württembergs als Duo unterwegs sind, in der Erftalgemeinde Station machen und mit ihren Darbietungen den Schlossplatz zum Lachen bringen. Der "Open-Air-Charakter" gibt der Veranstaltung zusätzlichen Reiz. Vorab führte die Rhein-Neckar-Zeitung ein kurzes Interview mit den beiden Protagonisten der "Kleinen Tierschau" durch.



Was möchten Sie den Hardheimer Zuschauern bieten?

Gaedt: Die beste Show der Welt: Auf jeden Fall geht's rund! Wir stellen den Schlossplatz auf den Kopf, verzapfen viel Blödsinn und werden sicher viel Freude mitbringen! Als kleine Kostprobe können wir vorab schon so viel verraten: Wir machen zum Beispiel Musik mit einer elektrischen Zahnbürste und einem Ford-Granada-Motor!

Kennen Sie die Gegend bereits durch frühere Gastspiele?

Schulig (lacht): Na ja, ich wohn' in Höpfigheim - und das ist ja vom Namen her fast schon Höpfingen!

Gaedt: Mit unseren über 3400 Shows sind wir bisher noch nie in Hardheim gewesen, aber wir freuen uns wie Bolle, nach fast 35 Jahren erstmals vor Ort zu sein! Wir können versprechen, dass Hardheim weich wird, wenn wir spielen!

Sie stammen aus dem Schwabenland. Gibt es einen gewissen Lokalkolorit, der Ihre Programme ausmacht?

Schulig: Wir sprechen so wenig schwäbischen Dialekt, dass man uns in Hardheim bestimmt gut verstehen wird! Wohl gibt es ein schwäbisches Lied, und man wird die Mundart auch nicht ganz verbergen können - sogar unser Englisch hat einen "schwäbischen Beigeschmack" - aber das Hardheimer Publikum wird keine Probleme haben.

Haben Sie Vorbilder?

Gaedt: Im Grunde würde ich sagen, dass alle Live-Entertainer und große Showstars aus der Vergangenheit, die man teilweise gar nicht mehr in allgemeiner Erinnerung hat - da könnte man namentlich zum Beispiel Caterina Valente oder Peter Frankenfeld anführen - einen Vorbildcharakter für uns haben! Unsere Programme sind nicht als Standup-Comedy konzipiert, sondern stellen viel eher eine bunte Achterbahnfahrt durch die Welt des Humors dar. Und teilweise kann ich auch schneller sprechen, als ich es selbst von mir denken würde, auch wenn ich hier das Niveau von Dieter Thomas Heck nicht ganz erreiche!

Seit mehr als drei Jahrzehnten touren Sie durch Baden-Württemberg. Was war aus dieser Zeit der schönste oder bewegendste Moment, der Ihnen einfallen würde?

Schulig: Auf jeden Fall wäre unser Gastspiel zum 30. Geburtstag in der ausverkauften Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu nennen; das war einzigartig! Aber auch jeder andere Auftritt hatte für sich sehr schöne Seiten und bleibt auf seine Weise im Gedächtnis.

Haben Sie abschließend noch eine Empfehlung für unsere Leser?

Schulig: Wenn vom Arzt nichts Anderes verordnet wird: Ab und zu eine Dosis "Kleine Tierschau" - dann wird alles gut!

Info: Karten für die "Kleine Tierschau" gibt es im Bürgerbüro des Rathauses oder online unter www.reservix.de.