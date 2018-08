'ConneXion' aus Buchen haben Großes geleistet: Am Sonntag holten sie in Glasgow den Weltmeistertitel nach Buchen. Foto: privat

Buchen. Die Hip-Hop-Nachwuchscrew "ConneXion" aus dem Buchener "Integrationsprojekt Hip-Hop-Breakdance" (IPHB) wurde 2013 zum ersten Mal überhaupt in den Hip-Hop-Wettbewerb der Deutschen Streetdance-Szene geschickt - und brachte gleich den Weltmeistertitel nach Hause.

Bei der Streetdance-Weltmeisterschaft in Glasgow legten die acht Buá †chener Tänzer und Tänzerinnen der "Varsity"-Klasse - das ist die Altersklasse 14 bis 17 Jahre - ein atemberaubendes Können, Tempo, eine tief beeindruckende Performance und eine befreite Ausstrahlung an den Tag. Eine Rezeptur, die ihnen das Durchstarten von ganz unten nach ganz oben ermöglichte.

So kassierten sie zunächst den Süddeutschen Meister, landeten bei der Deutschen Meisterschaft in Essen auf Platz 4 und qualifizierten sich damit gleich in ihrem ersten Wettbewerbsjahr für die "UDO Streetdance Championships", also die Weltmeisterschaft, die vom 23. August bis 25. August in der riesigen SECC, einem supermodernen Ausstellungs- und Konferenzzentrum in Glasgow (Schottland), stattfand.

Am Samstag überstanden "ConneXion" auch die Herausforderungen des Halbfinales mit einer bravourösen Darbietung und erreichten das Finale der besten acht ihrer Altersklasse: "Varsity/Novice".

Im Finale am Sonntag ging es schließlich ums Ganze. Welche der acht Finalisten waren in der Lage, die international mit hoch qualifizierten Juroren besetzte Jury, von ihrer kreativ-individuellen Choreografie, der Perfomance, der Körperspannung, der Exaktheit der synchronen Bewegungen, der Ausnutzung des Bühnenraumes und der Ausstrahlung so zu überzeugen, dass sie den Titel "Weltmeister" verdienen?

Und das Ergebnis lautet: "ConneXion", Germany. "ConneXion" holt den UDO-Weltmeistertitel nach Buchen.

Ursprünglich hatte das Buchener "Integrationsprojekt Hip-Hop-Breakdance" (IPHB) bei seiner Gründung vor 14 Jahren nur ein hehres Ziel: Jugendliche von der Straße in die Sporthalle holen.

Dass sich aus diesem Projekt mit der Zeit eine regelrechte Talentschmiede entwickelte, die Süddeutsche und Deutsche Meister, Vize-Europameister und nun Weltmeister "produzierte", konnte zu Beginn niemand erahnen. Auch nicht Projektleiter Volker Schwender.

Die Teilnahme an der WM war die bisher größte Herausforderung seit Bestehen des Integrationsprojekts.

"ConneXion" haben monatelang hart trainiert, um eine möglichst perfekte Zwei-Minuten-Show auf die Bühne zu bringen. Chefchoreograf ist Kevin Sauer. In ihrer Altersklasse ("Varsity/Novice") traten "ConneXion" gegen 14 Konkurrenten aus aller Welt an, die sich für die WM qualifiziert haben. Insgesamt traten 239 Crews aller Altersklassen an, das sind weit mehr als 2000 Tänzer.

"ConneXion" sind: Lea Windhager, Céline Carcarlar, Vita Chlopkov, Kevin Sauer, Jem Aron Lachmann, Tiziano Damigella, Merlin Heiden und Robin Spohrer.

Info:www.facebook.com/connexiondancecrew