Von Rüdiger Busch

Hardheim. "Durch die Neuordnung und Sanierung, haben wir unsere örtliche Wasserversorgung zukunftssicher gemacht", betont Bürgermeister a. D. Heribert Fouquet. Sein Nachfolger Volker Rohm ergänzt: "Die Neuordnung der Hardheimer Wasserversorgung war eine der größten Herausforderungen, der sich die Gemeinde in den letzten Jahren stellen musste." Über neun Jahre erstreckten sich die Bauarbeiten, knapp 6,7 Millionen Euro wurden investiert. Auch wenn es im Laufe der Jahre auch immer wieder Kritik gab - vor allem an dem im Zuge der Investitionen gestiegenen Wasserpreis -, so lässt sich doch heute, zum Abschluss des Großprojekts ein durchweg positives Fazit ziehen: Die gesamte Kerngemeinde wird nun mit Wasser von einheitlicher Qualität und einem deutlich geringeren Härtegrad versorgt.

Anlässlich der offiziellen Übergabe der zentralen Enthärtungsanlage am Freitag, 10. Oktober, werfen wir einen Blick zurück auf die Anfänge und schließlich auf die Neuordnung der Hardheimer Wasserversorgung. Vor rund eintausend Jahren bedienten sich Mensch und Vieh aus dem Oberflächenwasser (Flusswasser) der Erfa, des Ried- und Hoffenbachs. Jedoch musste das Wasser stets mit Eimern, Krügen oder Schläuchen ins Haus gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurden Quellen gefasst oder Brunnen gegraben.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erhielt Hardheim ein Wasserversorgungssystem, das es ermöglichte, eine Reihe wichtiger öffentlicher Brunnen mit dauernd laufendem Wasser zu versorgen. Im Jahre 1886 nahm der Aufbau einer neuen Wasserversorgung Fahrt auf. Man begann mit dem Bau des Hochbehälters Wertheimer Straße. Um 1900 verfügte Hardheim über zwölf öffentliche Brunnen. Um die Wasserversorgung auf Jahre hinaus zu sichern, wurden später die Rüdentaler Quellen erschlossen, die gemeinsam mit den Brunnen in der Herrenau heute noch das Rückgrat der Hardheimer Wasserversorgung bilden.

1955 wurde eine zweite Versorgungszone mit dem Bau des Hochbehälters Schmalberg errichtet. Dieser versorgte die Hochdruckzone im nördlichen Teil der Gemeinde. 1960 folgte die Fertigstellung des Hochbehälters für die Nikestellung. Durch den Bau der Kaserne bzw. des Depots wurde 1966 das Pumpwerk Herrenau errichtet, und es fanden Brunnenbohrungen in der Herrenau statt.

Anders als die Kerngemeinde und Rüdental werden die Ortsteile ausschließlich mit Bodenseewasser versorgt. Wegen zunehmender Veralterung der Anlagen und Einrichtungen sowie aufgrund seit längerer Zeit im Raum stehender Bemängelungen durch das Gesundheitsamt bestand um die Jahrtausendwende grundlegender Sanierungsbedarf.

Auf Grundlage der Ergebnisse einer im April 2001 beauftragten Rahmenplanung entschied sich der Gemeinderat im Frühjahr 2002 unter vier Varianten für die sogenannte "Modifizierte Eigenwasserversorgung". Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die Aspekte Technik, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsorientiertheit.

Anschließend ging es in Abstimmung mit dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium Karlsruhe an die Detailplanung. Fünf zentrale Ziele sollten dabei verfolgt werden:

> Sicherstellung der Trinkwasserversorgung anhand der Eigenwasservorkommen unter Berücksichtigung künftiger Verbrauchswerte mit der Option einer Beimischung von Bodenseewasser

> Einhaltung der Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung durch zentrale Mischung und Aufbereitung einschließlich Desinfektion in einem zentralen Hochbehälter

> Strikte Trennung der Wasserförderung von der Netzversorgung

> Bereitstellung einer einheitlichen Wasserqualität in der Kerngemeinde.

> Reduzierung von Betriebspunkten und Kosten.

Über die bauliche Umsetzung der Sanierung, die 2005 begann, berichten wir im zweiten und letzten Teil.

Info: Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 12. Oktober, von 11 bis 17 Uhr kann sich die Bevölkerung selbst ein Bild vom zentralen Hochbehälter auf dem Wurmberg machen.