Mitarbeiter des Bauhofs stellten in der Nische der Mauer unterhalb des Pfarrweges einen Sandstein auf. Nach der Gestaltung des Vorplatzes will die Gemeinde daran erinnern, dass vor 100 Jahren die Bühler Schwestern nach Höpfingen gekommen sind. Foto: W. Böhrer

Höpfingen. (WB) Die Gemeinde Höpfingen bietet seit dem Schuljahr 2003/04 ein freiwilliges Betreuungsangebot im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" an. Der Fortführung für das Schuljahr 2012/13 stimmte der Gemeinderat bei seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses einstimmig zu. Ferner beschloss das Gremium die Ersatzbeschaffung eines Boilers zur Warmwasseraufbereitung für das Familienbad und die Sporthalle und befasste sich mit der Gestaltung des Vorplatzes bei der Nische in der Mauer beim Pfarrweg.

Zunächst erstattete Bernhard Ries von der EnBW, zuständig für die Betreuung und Beratung der Kommunen des Regionalzentrums Neckar-Franken, einen Energiebericht für das Jahr 2011 für die Gebäude der Gemeinde sowie für die Straßenbeleuchtung. Dieser Bericht beinhaltet die Erfassung des jährlichen Wärme-, Strom- und Wasserverbrauchs, gab Aufschluss über das Verbrauchsverhalten und über die Substanz von den kommunalen Objekten, zeigte mögliche Einsparungspotenziale auf und ist gleichzeitig eine Erfolgskontrolle zur Energie- und Wassereinsparung sowie zur Umweltentlastung und Verbrauchserfassung.

An Hand von Grafiken und Schaubildern dokumentierte Ries den Verbrauch der Wärme-, Strom- und Wasserenergie der Gemeinde Höpfingen für die Grund und Hauptschule mit Werkrealschule, Schwimmbad, Sporthalle sowie Obst- und Festhalle und den Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung der letzten fünf Jahre. Der Verbrauch für das Jahr 2011, so seine erfreuliche Feststellung war der niedrigste Stand der letzten acht Jahre.

Während der Energieverbrauch gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um acht Prozent gestiegen ist, war der Verbrauch für Strom um zehn Prozent und für Wasser um sechs Prozent geringer. Die Einsparungen beim Stromverbrauch sei vor allem dem geringeren Verbrauch von 15 Prozent bei der Straßenbeleuchtung zu verdanken. Insgesamt sind die Kosten für die Gemeinde für den Energieverbrauch für Wärme, Strom und Wasser um sieben Prozent gesunken.

Beim nächsten Punkt befasste sich der Gemeinderat mit der Ersatzbeschaffung eines Boilers zur Warmwasseraufbereitung für das Familienbad und die Sporthalle. Der Boiler sei defekt und müsse ersetzt werden. Der Vorteil der neuen Geräte sei, dass sie, bedingt durch den Wegfall des energieintensiven Schnellheizers, eine spürbare Reduzierung der Betriebskosten mit sich bringen würden. Die Kosten für diese Investition würden 12 700 Euro betragen. Diese seien im Haushalt nicht eingeplant, doch die Interessengemeinschaft "Pro Bad" habe sich bereit erklärt, die Maßnahme mit einem erheblichen Zuschuss mitzufinanzieren. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung ohne Aussprache einstimmig zu.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat sodann auch die Fortführung des Angebots der Betreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" für das Schuljahr 2012/13 und ermächtigte gleichzeitig die Verwaltung, die Fortführung des Betreuungsangebotes für die kommenden Schuljahre durchzuführen, wenn die Mindestteilnehmerzahl erfüllt und die Finanzierung durch den Elternbeitrag und des Landeszuschusses gesichert seien.

Durch dieses Angebot werden vor allem in den unteren Klassen Zeiten abgedeckt, in denen kein Unterricht stattfinde. Für die Inanspruchnahme sei eine vertragliche Bindung mit einem finanziellen Eigenanteil der Eltern von 275 Euro pro Kind für das gesamte Schuljahr erforderlich, der in elf Monatsraten zu je 25 Euro zu zahlen sei. Daneben werde dieses Betreuungsangebot durch einen Zuschuss des Landes mitfinanziert.

Für das Zustandekommen der Betreuung "Verlässliche Grundschule" sei aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses eine Mindestzahl von vier Kindern erforderlich. Derzeit lägen der Verwaltung für das Schuljahr 2012/13 24 verbindliche Anmeldungen vor, die sich wie folgt verteilen: 1. Klasse fünf Kinder; 2. Klasse acht Kinder, 3. Klasse neun Kinder und 4. Klasse zwei Kinder. Somit könne das Betreuungsangebot durch den zu entrichtenden Elternbeitrag und den Landeszuschuss kostendeckend durchgeführt werden.

Nachdem am Montag Mitarbeiter des Bauhof in die Nische der Mauer unterhalb des Pfarrweges einen roten Sandstein befestigt haben, gelte es nun, wie Bürgermeister Ehrenfried Scheuermann beim nächsten Punkt ausführte, die Gestaltung des Vorplatzes in Angriff zu nehmen. Die Nische, der Sandstein und der Vorplatz soll, wie der Bürgermeister in diesem Zusammenhang betonte, an das Wirken der Bühler Schwestern in der Gemeinde erinnern, die vor 100 Jahren in die Gemeinde Höpfingen gekommen seien.

Die Gestaltung vor der Nische, so sein Vorschlag, könne ähnlich wie beim Platz am Gasthaus "Zur Rose" erfolgen. Doch sei er auch offen für Anregungen durch den Gemeinderat, dem es letztlich obliege, den entsprechenden Beschluss für die Gestaltung zu fassen.