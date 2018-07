Von Pascal Ambros

Hettingen/Osterburken. Die Imkereien im Neckar-Odenwald-Kreis durften sich in diesem Jahr über eine reiche Honigernte freuen: Trotz einiger klimatischer Einbrüche im Sommer konnte man den Ertrag im Vergleich zum Vorjahr steigern. Dennoch hat man auch in unserer Region mit dem vorherrschenden Klimawandel zu kämpfen, denn je weniger Pflanzen blühen, desto weniger Honig landet am Ende im Topf. Für die Imker sind die Insekten allerdings weit mehr als nur "Arbeit": Sie sind auch ein Hobby.

Bernhard Jakel aus Hettingen wuchs bereits im Kindesalter mit den fleißigen Tierchen auf. Er übernahm vor einigen Jahren den Familienbetrieb seines Vaters und setzt sich seitdem täglich mit ihnen auseinander. In seinem Beruf hat er viel Freude: "Das sind hochlebendige Tiere", erklärt Jakel. Und betrachtet man die Entwicklung und den Fleiß der Bienen, so ist er richtig erstaunt darüber, wie aktiv sie in der Natur sind. Auch Erhard Kolesinski vom Imkerverein Bauland sieht in seinen Bienen "ein sinnstiftendes Hobby", das er jedem empfiehlt, der dem Alltagsstress entkommen will: "Wenn man sich mit den Bienen befasst, vergisst man alles andere"

Die Ernte in diesem Jahr lief für beide zufriedenstellend: Rund 300 bis 400 Kilogramm Honig konnte Bernhard Jakel von seinen Völkern gewinnen. Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren eine ordentliche Steigerung, kommt allerdings nicht an sein Spitzenjahr heran. Vor rund vier Jahren erntete er mit derselben Bienenvölker-Anzahl ganze 1,2 Tonnen. "Das war ein Jahr der Spitzenklasse - das gibt's in 100 Jahren nur einmal", so der Hettinger. Grund für den diesjährigen Ertrag waren unter anderem auch die Einpflanzungen der Bauern, die nach einem EU-Beschluss Teile ihrer Felder mit alternativen Pflanzen für Insekten ausstatten müssen. "Das hat mir einen vollen Honigtopf beschert", freut sich der Imker. Er konnte dieses Jahr nicht nur eine Wald-, sondern auch eine Frühjahrsernte verbuchen. 20 Bienenstöcke, in denen rund 50.000 Insekten leben, hat er in seinem Hof und in seinem Bienenhaus außerhalb von Hettingen stehen.

Auch im Bauland zeigt man sich mit der Ausbeute zufrieden. Kolesinski bezeichnet den aktuellen Ertrag als "gut bis zufriedenstellend" - sowohl einen Blüten- als auch einen Waldhonig konnte er gewinnen. Bei seinen 35 Bienenstöcken macht das rund eine halbe Tonne Honig. Lediglich die Witterungsverhältnisse im Sommer sorgten hier für einen kleinen Einbruch. Dennoch: "Andere haben wesentlich weniger Honig bekommen", so Kolesinski. Er züchtet bereits neue Jungvölker heran, die im nächsten Frühjahr zum Einsatz kommen und auch für einen kleinen Anfängerlehrgang verwendet werden sollen.

Die Vorbereitungen auf die große Ernte beginnen für die Imker dabei schon im Winter: Mittelwände aus eingeschmolzenem Wachs der bereits mehrmals bebrüteten Waben, die mit neuen Honigwaben vorgedruckt werden, müssen für die Bienenstöcke angefertigt werden, um den fleißigen Tierchen ihre spätere Arbeit zu erleichtern. Im Frühjahr und Sommer herrscht hier dann reges Treiben: Alles, was die Bienen an Nahrung gesammelt haben, landet im Stock und wird dort vom Volk weiterverarbeitet. Durch die Flügelschläge der Bienen, die als Brummen nach außen dringen, wird der Wassergehalt aus dem Honig gepresst, bis die Waben schließlich versiegelt werden. "Dieses Brummen ist ein super Indikator dafür, dass es Honig gibt", erklärt Jakel.

Wenig später können die Waben abgekehrt und schließlich in speziellen Geräten ausgeschleudert werden. Geschleudert wird allerdings nur Honig mit 18 Prozent Wassergehalt und weniger, da sonst die Gefahr einer Gärung besteht. Das neue Bienenjahr beginnt in der Regel nach der Ernte im August mit der regelmäßigen Fütterung der Völker.

Wie man an den wertvollen Honig kommt, ist dabei jedem Imker selbst überlassen. Viele nutzen Rauchstöße, um die Bienen aus den Stöcken zu treiben. Einen rußfreien Honig, komplett ohne Fremdstoffe, erhält aber nur, wer sich an die Stöcke herantraut und die Mittelwände per Hand herauszieht. Hilfreich hierfür ist der sogenannte "Imkerschleier" zum Schutz, allerdings sind Bienen generell friedliebender, als mancher vermuten möchte.

Ein Bienenvolk gibt im Schnitt 25 Kilogramm Honig ab. Manchmal darf man sich allerdings auch über ein "Spitzenvolk" freuen, dessen Ertrag sich von den übrigen stark unterscheidet. Jakels Spitzenvolk, das er sich während der Phase der Honigernte bis zuletzt aufsparte, erbrachte ihm in diesem Jahr einen vollen Honigtopf: 80 Kilogramm gewann er allein durch dieses Volk.

Wie die Zukunft der Imkereien im Landkreis aussieht, bleibt dennoch abzuwarten. Der stete Klimawandel und unvorhersehbare Witterungsverhältnisse schaden der Ernte. "Das Wetter können wir nicht beeinflussen, dafür allerdings den Standort", erklärt Erhard Kolesinski. Trockenheit, Sonne, Windschutz und eine Vielfalt an Blütenpracht sind entscheidende Punkte für eine gute Ernte. Kolesinski kennt so auch Imker im Umkreis, die Bienenstöcke im Schwarzwald unterhalten, da die Bedingungen dort eine reichere Ernte begünstigen. Dennoch steht der Kreis im Vergleich zu anderen Landschaften gut da - die Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.