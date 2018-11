Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach der Auszählung der letzten Stimmzettel war die Sensation im Morgengrauen perfekt: Gleich vier Abgeordnete werden den Wahlkreis Odenwald/Tauber in Berlin vertreten (die RNZ berichtete). Neben dem Christdemokraten Alois Gerig, dessen Mandat klar verlängert wurde, durften Dr. Dorothee Schlegel (SPD, Billigheim), Margaret Horb (CDU, Osterburken), Nina Warken (CDU, Tauberbischofsheim) über ihren überraschenden Einzug in den Bundestag jubeln. Am Dienstag ist nun die konstituierende Sitzung des Bundestages. Dies hat die Rhein-Neckar-Zeitung zum Anlass genommen, mit den künftigen Volksvertretern persönliche Gespräche zu führen.

Dabei ist die RNZ mit den künftigen Abgeordneten an den Orten im Wahlkreis zusammen gekommen, die für sie eine besondere Bedeutung haben. In den Gesprächen gehen sie auf die schon heute abzeichnenden Veränderungen in ihrem privaten Leben ein und geben Einblicke in den politischen Betrieb der Bundeshauptstadt.

Dorothee Schlegel trifft die RNZ in der Johannes-Diakonie in Mosbach. Sie fühlt sich mit der Diakonie und deren Arbeit eng verbunden. "Mich hat die Diakonie Stetten im Remstal schon früh geprägt." Für Dorothee Schlegel war der Wahlabend ein Wechselbad der Gefühle. "Nachts bin ich noch mit dem Gedanken ins Bett gegangen, erste Nachrückerin zu sein." Und morgens wurde Dorothee Schlegel mit der für sie erfreulichen Nachricht aufgeweckt, doch in den Bundestag gewählt worden zu sein. Sie durfte sich allerdings nicht lange vom Wahlkampf ausruhen, da schon bald die Arbeit rief - in Form einer Fraktionssitzung in Berlin.

Im Sitzungssaal der SPD-Bundestagsfraktion stehen der Baden-Württemberg-Gruppe die Sitzplätze ganz vorne zur Verfügung. "Damit sitzen wir in der ersten Reihe", schmunzelt Dorothee Schlegel. Und schon nach wenigen Wochen spürt sie Veränderungen in ihrem Leben, an die sie sich noch gewöhnen muss: "Wir müssen sehr flexibel sein." Auf Zuruf müsse sie ihren Terminkalender ändern. Dafür brauche sie gute Mitarbeiter, die sie unterstützen.

Eine wichtige Aufgabe für sie war, ihre Büros einzurichten und Mitarbeiter zu gewinnen. Hierzu erreichten sie 70 bis 100 Bewerbungen. Es ist ihr Anliegen, umgehend ihre Infrastruktur aufzubauen: sowohl in Berlin als auch vor Ort. Dabei wird sie zwei Wahlkreisbüros, eines in Mosbach und ein weiteres im Main-Tauber-Kreis, unterhalten. "Die Bürger sollen gleich eine Anlaufstelle haben", betont sie. Im Wahlkreis möchte sie flächendeckend präsent sein. Das ist ihr Ziel.

In ihrem Leben ist die Herausforderung, die mit dem neuen Hauptamt einhergeht, bei Weitem noch nicht alles, was Dorothee Schlegel im Moment zu meistern hat: Ihren schwer erkrankten Mann begleitet sie schon seit Wochen intensiv auf dem Gesundungsweg. Und dies hat - trotz neuer Aufgabe und vieler Termine - weiterhin Priorität für sie.

Margaret Horb ist bei dem Treffen im Römermuseum in ihrer Heimatstadt Osterburken glücklich. "Ich freue mich über das Ergebnis, denn ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Landeslistenplatz 15 reichen würde", fasst die Finanzwirtin zusammen. Als Treffpunkt hat sie das Römermuseum ausgewählt. Sie kann sich gut daran erinnern, wie sie sich in ihren Kinder- und Jugendtagen mit der Thematik "Römer in Osterburken" beschäftigte.

Obwohl sie erst am 22. Oktober ihr Abgeordnetenmandat antreten wird, prägt das neue Hauptamt schon ihren Alltag. Die Mutter zweier schulpflichtiger Kinder musste ihr privates und familiäres Umfeld neu ordnen und organisieren. Die neue Situation bedeutet für ihre beiden Töchter, dass sie jetzt noch selbstständiger als bisher werden müssen. "Die Vokabeln müssen sie sich nun gegenseitig selbst abfragen", hebt Margaret Horb hervor und fügt stolz hinzu: "Aber das ist schon toll angelaufen."

Margaret Horb war bisher im Finanzamt in Walldürn beruflich tätig und kennt daher die Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, nur zu gut. Ihren künftigen Alltag präzise zu strukturieren, ist ihr ein wichtiges Anliegen. Denn neben den Anregungen der Bürger hat die Familie für sie einen hohen Stellenwert - und den wird sie auch in Zukunft behalten.

Ihr Berliner Büro hat sie bereits eingerichtet. Die Organisation und der Aufbau nahmen einiges an Zeit in Anspruch. Die Gewinnung von Mitarbeitern stand und steht für sie ganz oben auf der Agenda. Denn sie möchte sich tatkräftig für die Bürger in der Region einsetzen, mit Themen in Nordbaden unterwegs sein und politische Projekte für die Menschen angehen.

Nina Warken ist mit 34 Jahren die Jüngste im Quartett. Sie selbst kann es manchmal immer noch nicht so richtig glauben, künftig Bundestagsabgeordnete zu sein. Mit ihr trifft sich die RNZ im städtischen Rebgut "Edelberg" in Tauberbischofsheim. Dorthin zieht sie sich gerne zurück, um ihren Kopf frei zu bekommen. Und der Spaziergang mit ihren beiden kleinen Kindern gibt ihr Kraft.

Nach diesem überraschenden Erfolg hat sich manches in ihrem Alltag geändert. Es gibt einiges zu bewältigen. Der Aufbau ihres Berliner Büros stand im Mittelpunkt. Denn die vielen Terminanfragen müssen bearbeitet werden. "Es ging schon gut los", beschreibt Nina Warken den rasanten Start.

Eigentlich wäre die zweifache Mutter noch bis Januar in Elternzeit. Aber nun beginnt der Einstieg für sie etwas früher. Wobei sie betont, dass die Abgeordnetentätigkeit "eine ganz andere" sei als ihre bisherige Arbeit als Rechtsanwältin. Für diese neue Herausforderung kann sie auf reichlich politische Erfahrung zurückgreifen. Als stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU/CSU, ist sie politisch keine Unbekannte. "Ich hole mir Ratschläge ein und spreche mit anderen Abgeordneten, wie sie es handhaben", hebt Nina Warken hervor.

Künftig wird sie häufiger weg sein. Dies bedeutet, ihre eigene Familie neu zu organisieren. "Es gibt eine Oma und eine Tante, die mich unterstützen", unterstreicht die angehende Bundestagsabgeordnete.

Dabei kann sie ebenfalls auf ihren Mann Sebastian zählen, der ihr den Rücken frei halten wird. Nina Warken möchte nun in Berlin eine Wohnung suchen, damit dann auch ihre Mutter mit ihren Kindern in die Bundeshauptstadt kommen kann. Aber bis dahin wird noch einiges zu meistern sein, ist sich die Juristin sicher. "Ich freue mich auf die inhaltliche Arbeit", sagt sie. Denn sie möchte engagiert die Region vertreten.

Alois Gerig ist nicht nur der einzige Mann im Bunde, er ist auch schon seit vier Jahren im Berliner Politikbetrieb als Abgeordneter tätig und konnte dadurch eine Menge an Erfahrung als Berufspolitiker sammeln. "Das Wählervotum ist für mich Auftrag und Motivation, für den Wahlkreis in Berlin etwas zu bewegen", betont Alois Gerig.

Dabei räumt er ein, dass diese Arbeit auch Kräfte zehrend sei. "Als Abgeordneter kommt man zum Teil schon an die physische Grenze", erklärt er. Manches Mal fühle man sich als Getriebener des Terminkalenders. In der letzten Amtsperiode war er pro Jahr 40 000 Kilometer im Wahlkreis unterwegs. "Dennoch mache ich diese Aufgabe unheimlich gerne, weil ich für unsere Menschen etwas umsetzen möchte", hebt Gerig hervor.

Daher sei ein Ruhepol für einen Abgeordneten wichtig. Dieser sei für ihn der Schlempertshof in Höpfingen, wo er auch die RNZ empfängt. "Hier ist meine Heimat, meine Familie, mein Anker und mein Rückhalt", betont der Familienmensch. Die gemeinsame Zeit mit seiner Familie sei deutlich knapper geworden in den letzten vier Jahren. "Aber wir nutzen unsere wenige Zeit intensiver und bewusster als früher", unterstreicht Alois Gerig.

Dass im Plenarsaal des Deutschen Bundestages künftig auch drei Damen aus dem Wahlkreis Odenwald/Tauber sitzen werden, findet Bundestagsabgeordneter Alois Gerig "prima". Denn dadurch werde die Region nun noch breiter in Berlin vertreten.