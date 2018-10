Buchen. Als die acht Tänzerinnen und Tänzer von "ConneXion" im letzten Jahr nicht an der Europameisterschaft teilnehmen konnten, weil vier von ihnen mitten in den Abschlussprüfungen der Haupt- und Realschule steckten, nahmen sie sich vor, die EM 2014 zu rocken.

Nun hat das Buchener "Integrationsprojekt Hip-Hop-Breakdance" (IPHB) im Förderverein des TSV Buchen diesen Vorsatz in die Tat umgesetzt und eine neue Glanzleistung zu vermelden: am Sonntag gelang ihnen im "Wunderland" Kalkar, so der Name eines Vergnügungsparks an der holländischen Grenze, in herausragender Weise sich gegen Wettbewerber aus ganz Europa, inklusive Russland, auf tänzerisch höchsten Niveau mitzuhalten.

"ConneXion" holte sich mit ganz knappem Rückstand zur Nummer 1 den Titel "Vize-Europameister". Damit war "ConneXion" die erfolgreichste deutsche Dance-Crew.

Leider konnte sich keine andere deutsche Formation, egal in welcher Altersklasse, auf Platz 2 oder 1 platzieren. Erneut hat sich nun gezeigt, dass Erfolg nur möglich ist, wenn Teamgeist, Trainingsdisziplin, Ehrgeiz und Spaß, Talent und ein fähiger Choreograf eine harmonierende Einheit bilden.

Die "ConneXion"-Crew weiß, dass sie ihren Erfolg auch dem hohen Engagement und den choreografischen Können ihres Trainers Kevin Sauer verdankt.

Insgesamt hatten sich in allen zehn Altersklassen 139 Tanzgruppen für die EM in Kalkar qualifiziert. In der Altersklasse von "ConneXion" (Under 18 Advanced), schafften es neun europäische Crews bis ins Halbfinale der EM in Kalkar und ins Finale dann nur noch 7.

Die finale Anspannung war auch in den Gesichtern vieler Tänzerinnen und Tänzer zu sehen und bei der Begutachtung der gegnerischen Formationen im Halbfinale konnte sich "ConneXion" ihre Chance auf die Platzierung ungefähr einschätzen.Den späteren Sieger hatte man auch sofort als "gefährlich" erkannt.

Allzu groß war die Anspannung bei "ConneXion" nicht, hatte man doch seine Hausaufgaben gründlich erledigt.

Und in der Tat: "Als ich meine Tänzerinnen und Tänzer so über die große Bühne wirbeln sah, die Perfektion, die Synchronität, die Salti und Rückwärtssalti sowie die Ausstrahlung - alles war perfekt und ich guter Hoffnung", schwärmte Volker Schwender, Leiter des IPHB.

"ConneXion" genießen die Erfolge und sind gleichzeitig in Sorge, ob auf internationaler Ebene auch alles finanziert werden kann. Allein die Teilnahme an der EM verursachte Kosten in Höhe von 2600 Euro. Demnächst stehen noch die Deutsche Meisterschaft in Essen, die Breakdance-WM in Las Vegas und die WM in Glasgow an. Startgebühren, Fahrt- und Flugkosten müssen bezahlt werden.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies tun: Das Spendenkonto: Förderverein TSV Buchen e.V., Kontonummer 100.116 43 32, Sarkasse Neckartal-Odenwald, BLZ:674.500 48, Verwendungszweck: IPHB 2014.

Aufgrund zahlreicher Anfragen gibt es am 7. Juni den 1. Offiziellen "ConneXion"-Workshop für Anfänger von 15 bis 16 Uhr, für Tänzerinnen und Tänzer mit Erfahrung von 16 bis 17 Uhr und für alle, die eine neue Tanzherausforderung suchen von 17 bis 18 Uhr mit dem amtierenden Weltmeister, Vize- Europameister und Deutschem Meister Kevin Sauer, Choreograf von "ConneXion". Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Der Workshop findet in der Gymnastikhalle der Meister-Eckehart-Schule statt.