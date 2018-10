Walldürn/Kronberg. (rüb) 93 Jahre nach der Gründung der damaligen Braun oHG ist der Name Braun nun aus den Handelsregistern verschwunden. Die Braun GmbH, wie sie zuletzt hieß, ist seit 1. Februar Teil der P&G Manufacturing GmbH. Als Markenname bleibt Braun aber natürlich weiterhin bestehen. Und für die Mitarbeiter, darunter rund 800 am Standort Walldürn sollen damit aber keine Verschlechterungen verbunden sein.

Gabriele Hässig, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Procter & Gamble, bestätigte entsprechende Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung: "Es ist richtig, dass Procter & Gamble die gesellschaftsrechtlichen Strukturen in Deutschland vereinfacht. Um dies zu erreichen, wird die Braun GmbH in die gesellschaftsrechtliche Struktur von Procter & Gamble in Deutschland integriert."

Diese Maßnahme habe aber keinen Einfluss auf die Marke Braun, die Herstellersignatur, Präsentation im Markt oder die Produktion im Werk in Walldürn. Der Betriebsübergang auf die P&G Manufacturing GmbH wurde zum 1. Februar durchgeführt.

"P&G bekennt sich eindeutig zum erfolgreichen Geschäft und dem Wohlergehen der Braun-Mitarbeiter. Die vollständige Integration der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die gesellschafstrechtlichen Strukturen von P&G unterstreicht die hohe Wertschätzung, die diese bei P&G genießen", teilte die Konzernsprecherin weiter mit.

Die Integration sei ein weiterer Schritt im Zuge der Strategie, die Größenvorteile noch besser zu nutzen und Strukturen zu vereinfachen, um weiter in das Wachstum des Geschäftes investieren zu können. "Dies bedeutet vor allem weitere Chancen für unsere Mitarbeiter und neue individuelle Perspektiven", betont Gabriele Hässig, Leiterin Unternehmenskommunikation bei P &G.