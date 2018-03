Das Tankcenter Herm in der Straße "In der vorderen Wanne" wurde als "Tankstelle des Jahres 2015" ausgezeichnet und bekam den goldenen Zapfhahn verliehen. Unsere Aufnahme zeigt Geschäftsführer Peter Herm (links) sowie Marktleiter Matthias Legler (Mitte). Foto: M. Rausch

Von M. Rausch und A. Rechner

Buchen. Die beste Tankstelle Deutschlands steht nicht in Berlin, nicht in Stuttgart und auch nicht in München, sondern in Buchen. Das Tankcenter Herm in der Straße "In der vorderen Wanne" kann sich mit der Auszeichnung "Tankstelle des Jahres 2015" schmücken. Das Fachmagazin "Tankstelle" und "Alvern Media" verliehen dem diesjährigen Gewinner aus Buchen die goldene Zapfpistole. Geschäftsführer Peter Herm zeigte sich am gestrigen Donnerstag über diese besondere Würdigung hoch erfreut. "Das ist eine ganz besondere Auszeichnung und der Lohn für viele Arbeit und den Mut, den wir hatten", sagte er der RNZ. Gerade die Entscheidung, einen Weinverkauf mit persönlicher Fachberatung in der Tankstelle zudem aufzubauen, zeuge von unternehmerischem Mut sowie Weitblick - und wurde nun prämiert.

Insgesamt waren bundesweit 14 000 Tankstellen aufgerufen, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Es wurden Tankstellenbetreiber ausgezeichnet, die besonderen Service und neuste Ausstattungen in ihren Tankstellenshops zu bieten hatten. Dabei wurde nach Größenklassen der Shops unterschieden. Die Entscheidung traf eine unabhängige Jury, die die Konzeption und Umsetzung bewertete. In der Kategorie "über 100 Quadratermeter" hat das Tankcenter Herm gewonnen. Ausschlaggebend für die Erstplatzierung waren insbesondere die Kombination aus Getränkefachmarkt, einem Bistro sowie einer Kaffeelounge und gerade die integrierte "Weinwelt", welche die Innovationsfähigkeit von Herm am besten unterstrichen habe.

Über 400 Weine bietet das Buchener Tankcenter in seiner "Weinwelt" den Kunden an, die im Jahr 2013 startete. 160 000 Euro wurden für den Umbau verwendet. Wichtig war dem Geschäftsführer dabei, eine schöne Atmosphäre zu schaffen - und das gelang. Regelmäßig finden dort auch Weinproben statt, die gut angenommen werden, wie Peter Herm verdeutlichte.

"Für unsere Weinwelt haben wir zwei ausgebildete Fachberater im Team", sagte der Geschäftsführer stolz. Einer davon begann auch schon die Ausbildung zum Sommelier und hat eine erste Prüfung bestanden. "Dieses Angebot ist bei Großtankstellen ein Novum in Deutschland", sagte Peter Herm stolz.

Und das Buchener Modell der Firma Herm macht indes Schule - andere Marktteilnehmer machen laut dem Geschäftsführer die ersten Schritte in diese Richtung. Bislang bietet das Unternehmen nur am Standort Buchen die "Weinwelt" an. Eine weitere Filiale soll demnächst folgen.

Die goldene Zapfpistole wurde der Firma Herm Anfang Mai im Rahmen einer Gala mit über 1000 Gästen feierlich überreicht. Die Überraschung war indes groß, denn Peter Herm und vier seiner Mitarbeiter fuhren zu dieser Feier ohne zu wissen, dass sie den ersten Platz belegen werden. "Nach der Bekanntgabe haben wir diesen Erfolg aber gebührend gefeiert", schmunzelte Herm.

Die Firma Herm umfasst ein Netz von 19 Tankstellen. Vier davon stehen im Neckar-Odenwald-Kreis. Insgesamt hat das Unternehmen 180 Voll- und Teilzeitbeschäftigte, allein 20 davon arbeiten in Buchen. "Der goldene Zapfhahn ist eine tolle Auszeichnung auch für unsere Mitarbeiter", sagte Peter Herm begeistert.