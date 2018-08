Von Rüdiger Busch

Hardheim/Walldürn. Das Kandidatenkarussell für die Bürgermeisterwahl am 11. Mai in Hardheim nimmt Fahrt auf: Wie Amtsinhaber Heribert Fouquet der RNZ mitteilte, ist gestern eine zweite Bewerbung im Rathaus eingegangen. Der 53-jährige Jürgen Beschließer aus Walldürn wird als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen.

Bei der Landtagswahl 2011 ist Beschließer zuletzt auf der politischen Bühne in Erscheinung getreten: Der Arbeitslose war Ersatzbewerber für die Partei Die Linke im Neckar-Odenwald-Kreis. In Hardheim tritt er allerdings als parteiloser Bewerber an.

Seine Ziele fasst Jürgen Beschließer in einem Satz zusammen: "Eine soziale Politik machen!" Im Amt des Bürgermeisters ließen sich zahlreiche soziale Akzente setzen. Hierfür sei er der richtige Mann. Derzeit werde in Deutschland eine Sparpolitik auf Kosten der Armen gemacht. "Es muss wieder sozial zugehen in Deutschland", fordert Beschließer, "und dafür müssen wir die Reichen zahlen lassen."

"Unser politisches System hat vollkommen Maß und Ziel verloren", kritisiert der Kandidat und nennt den Steuerfall Hoeneß als Beispiel. Im Grundgesetz sei festgehalten, dass Reichtum verpflichte und dem Allgemeinwohl dienen müsse. Diesem Grundsatz wolle er zur Geltung verhelfen.

Der 1961 geborene Jürgen Beschließer stammt aus Walldürn, wo er von 1967 bis 1971 auch die Grundschule besuchte. Anschließend ging er auf das Burghardt-Gymnasium Buchen, wo er 1980 das Abitur ablegte. Nach dem Wehrdienst 1981/82 in Nordhessen begann er ein Jurastudium an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, das er ohne Abschluss 1987 beendete.

Anschließend absolvierte er mit Erfolg eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Verschiedene Anstellungen in diesem Beruf in der Region wechselten sich immer wieder mit Zeiten der Arbeitslosigkeit ab. Aktuell ist er seit drei Jahren ohne Arbeit.

"Ich schwimme mit meinen Ansichten gegen den Mainstream", räumt Jürgen Beschließer unumwunden ein. Als "Spaß-Kandidat" sieht er sich aber keinesfalls: "Ich sehe Chancen, da ich eine soziale Alternative bei der Wahl darstelle." Den kleinen Arbeiter, den kleinen Angestellten, aber auch Rentner und Arbeitslose hat er als mögliche Wähler besonders im Blick. Er bringe alle Voraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters mit. Und wie er dieses Amt zum Wohle der Bürger Hardheims ausfüllen könnte, weiß er ebenfalls schon ganz genau: "Ich würde nicht von oben herab regieren, sondern mit den Menschen arbeiten und regelmäßig Bürgersprechstunden abhalten."