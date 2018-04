Sindolsheim. Der beste deutsche Whisky kommt nicht aus München, Hamburg oder Berlin. Der beste in Deutschland produzierte Whisky kommt vielmehr aus dem Bauland, genauer gesagt aus dem Rosenberger Ortsteil Sindolsheim: Bei der 15. Inter-Whisky, Europas größter Whisky-Messe, die vom 22. bis 24. November in Frankfurt stattfand, erreichten Joachim Alt und Michael Enderle von der Bauland-Brennerei aus Sindolsheim den ersten Platz in der Kategorie "Germanys Best Whisky National 2013".

Die Vergabe der "Germany's Best Whisky Awards" war ein Höhepunkt der internationalen Fachmesse in Frankfurt, die ein Insider-Event für Whisky-Kenner und -Liebhaber ist. Neben "Germanys Best Whisky National 2013" wurden in weiteren Kategorien die beste Whisky-Bar, der beste Whisky-Shop und der beste internationale Whisky gekürt..

Die hochkarätig und international besetzte Jury der Zeitschrift "Der Whisky-Botschafter" und des deutschen "Whisky Guide" bewertete den zwölf Jahre alten "Neccarus" Single Malt Whisky als den besten der 140 eingereichten Whisky-Proben. Namensgeber für den "Neccarus" ist der Neckar, an dessen Ufern bei Stuttgart der Whisky vor über zwölf Jahren gebrannt wurde und dessen Destille im Jahr 2012 nach Sindolsheim umgezogen ist.

Die Verkostung der Proben erfolgte in drei Runden, zwei davon als so genannte Blind-Verkostungen. Bereits in der ersten Runde lag der "Neccarus" mit großem Vorsprung vor den übrigen Whisky-Sorten und behauptete sich im gut aufgestellten Wettbewerber-Feld..

Bei Joachim Alt, dem Brennmeister und Inhaber der Sindolsheimer Brennerei, war die Freude über Auszeichnung groß: "Dass unser Whisky in dieser Bewertung den ersten Platz holt, hat uns wirklich überrascht. Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit unseren rein natürlichen Zutaten und der traditionellen Herstellung absolut richtig liegen."

Weitere Informationen gibt es unter www.alt-enderle.de