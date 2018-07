Hardheim. (tra) "Früher haben Brautpaare im Alpengarten Erinnerungsfotos gemacht. Diese Zeiten sind leider vorbei", bedauerte Bürgermeister Heribert Fouquet. Am Montagabend nahm der Technische Ausschuss neben dem Alpengarten auch das Rathaus und den "Platz der Begegnung" unter die Lupe: Die Fassade des alten Wasserschlosses bröckelt, der Teich ist ausgetrocknet und der "Platz der Begegnung" liegt grau und verlassen da.

"Wir müssen einen Masterplan erstellen, um den Ortsmittelpunkt wieder auf Vordermann zu bringen", unterstrich Bürgermeister Fouquet. Stück für Stück soll das Areal rund um das Schloss - soweit der finanzielle Spielraum es erlaubt - saniert werden.

Die Außenfassade des Rathauses weist erhebliche Mängel auf. Überall sind Risse, die Fassade platzt ab, und es besteht die Gefahr, dass Wasser eindringt. Allein die Sanierung der Fassade würde einen sechsstelligen Betrag kosten. Neben der Fassade sei auch der Balkon des Schlosses sanierungsbedürftig. Die Kosten würden rund 30 000 Euro betragen, so Bauamtsleiter Friedrich Ansmann.

"Eine Investition von 400 000 Euro für eine Fassadensanierung ist natürlich reines Wunschdenken", stellte Bürgermeister Fouquet klar.

Also will man in kleinen Schritten vorangehen: "Es gilt, die Schäden aufzunehmen, zu prüfen, was finanzierbar ist und sukzessive mit Maßnahmen zu beginnen, damit Schloss und Alpengarten wieder zum Hardheimer Aushängeschild werden", so Fouquet.

Auch der Teich des Alpengartens macht dem Betrachter aktuell nur wenig Freude: Der Teich, der mit großem Aufwand angelegt wurde, enthält kein Wasser und an den steinernen Randbereichen haben Zerstörungswütige ihr Mütchen gekühlt. "Zum Schloss gehört Wasser einfach dazu. Momentan möchte verständlicherweise niemand am Teich sitzen", so der Bürgermeister. Auch der Brunnen führt kein Wasser mehr.

Vor Ort wurden Ideen gesammelt: Teichfolie könnte verlegt werden und auch ein Springbrunnen könnte am Teich für Ambiente sorgen.

Ein weiteres Sorgenkind der Gemeinde ist der "Platz der Begegnung", der von der Bevölkerung nie richtig angenommen wurde.

Bürgermeister Heribert Fouquet fand deutliche Worte, um die Atmosphäre zu beschreiben: Der Platz gleiche einem "Hinterhof". Derzeit sei man auf der Suche nach Lösungen, um die Atmosphäre des Platzes zu verbessern.

"Es muss etwas gemacht werden, aber die Sanierung ist natürlich vor allem eine Frage der Finanzierung. Es gilt, die wichtigsten Maßnahmen zu benennen und sie Stück für Stück im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu realisieren", so Fouquet.