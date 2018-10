Buchen. (tra) Am Wochenende dreht sich in Buchen alles um das Bauen, Modernisieren, Renovieren und Energiesparen. Bis zum 14. April findet in der Kreissporthalle Buchen (nähe TÜV) die Bau-Ausstellung der Sparkasse Neckartal-Odenwald statt. Über 30 regionale Handwerksbetriebe sowie Unternehmen des Baugewerbes präsentieren sich der Öffentlichkeit und demonstrieren die Stärke der Region als Wirtschaftsstandort. Interessierte haben bis Sonntag die Gelegenheit, sich über umweltschonendes Bauen und Renovieren sowie über energetische Sanierung zu informieren und Anregungen zu holen.

Gerhard Stock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neckartal-Odenwald, ging bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag auf die Stimmung im Bauhauptgewerbe ein: Der Winter habe sich negativ auf die Jahresbilanz ausgewirkt: Der Umsatz sei um 9,8 Prozent eingebrochen. 2013 blicke man jedoch optimistisch entgegen: Man sei mit vollen Auftragsbüchern gestartet. 82 Prozent der Bauunternehmen erwarten eine gleichbleibende oder bessere Geschäftslage. Die regionalen Betriebe sind zuversichtlich.

Im Wohnungsbau lagen, so Stock, sowohl der Umsatz (plus 4,7 Prozent) als auch der Auftragseingang (plus 9,2 Prozent) über dem Vorjahresniveau. Auch im Kreis stieg die Nachfrage nach Wohnungen. "Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist nach wie vor stark vorhanden", so Stock. Auch auf die Kreditentwicklung ging er ein: Finanzierungen für Gebrauchtimmobilien und energetische Sanierungen würden zunehmen. 82 Prozent der Kredite entfielen auf den Kauf sowie die Modernisierung bestehenden Wohnraums. Zudem sei die Energiewende angekommen: Jeder dritte Erwerber von Gebrauchtimmobilien verbessere die Energieeffizienz des Gebäudes. Für mittelständische Unternehmen fand er lobende Worte: "Die Wirtschaft in der Region ist in einer sehr robusten Verfassung und die Unternehmen sind bereit, zu investieren."

Bürgermeister Roland Burger befasste sich mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auf den Wohnraum. Senioren wünschen sich zentral gelegene Wohnungen und Stadthäuser, die wenig Arbeit machen. Ein Augenmerk müsse somit auf die Revitalisierung von Altbauten in innerstädtischen Bereichen gelegt werden. Das barrierefreie Bauen würde konstant an Relevanz gewinnen. Auch für Jüngere sei die Demografie eine Chance: Im ländlichen Raum sei ein Eigenheim noch bezahlbar.

Landrat Dr. Achim Brötel blickte zuversichtlich in die Zukunft: Das Landratsamt habe letztes Jahr 1375 Baugenehmigungen erteilt. Von 2011 auf 2012 hätten die erteilten Genehmigungen um über 18 Prozent zugenommen. Das Investitionsvolumen betrüge in diesem Zusammenhang 62 Millionen Euro. Im Kreis würde somit ein erheblicher Betrag für Baumaßnahmen ausgegeben. Weiter ging er auf das Handwerk ein, das sich bei der Ausstellung präsentiert: Kreisweit seien 9500 Menschen in 1752 Handwerksbetrieben beschäftigt. Jährlich setze das Handwerk im Kreis über 800 Millionen Euro um. 732 junge Menschen würden kreisweit im Handwerk ausgebildet.

Kreishandwerksmeister Friedbert Englert schloss sich an: Die Ausstellung sei für das Handwerk eine Möglichkeit, Kunden über das Bauen und Renovieren im Einklang mit der Umwelt zu informieren. Auch Architekt Horst Keller, Vorsitzender der Kammergruppe Neckar-Odenwald lobte die Bau-Ausstellung: Sie sei ein Forum, in dem Unternehmen ihr Fachwissen nutzbringend für Interessierte präsentieren können.