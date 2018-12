Buchen. (tra) "Der demografische Wandel strahlt auf alle Lebensbereiche aus", lautete das Motto des Demografietages, der am Sonntag im Rathaus in Buchen stattfand. Zahlreiche Besucher hatten sich eingefunden, um sich bei der kleinen "Demografie-Messe" im Foyer des Rathauses zu informieren und sich für das Thema "Demografie" sensibilisieren zu lassen. Unter anderem stellten Unternehmen ihre Produkte vor, auch Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Kirchen waren vertreten. Für Jung und Alt wurde zudem ein attraktives Rahmenprogramm angeboten.

An den Ständen konnten die Besucher Wissenswertes über die demografische Entwicklung erfahren.

Eine Auswahl: Am Stand des "Arbeitskreises Gerontopsychiatrie" erläuterte Maximilan Mächtlen, Heimleiter des Helmuth-Galda-Hauses, im Gespräch mit der RNZ, dass die Gesellschaft dem demografischen Wandel nur dann begegnen könne, wenn alle Institutionen und Einrichtungen - zum Beispiel hinsichtlich des Fachkräftemangels - an einem Strang zögen: "In Pflegeheimen werden Fachkräfte gebraucht. Jedoch sind die Öffnungszeiten der Kingergärten unflexibel, sodass Altenpflegerinnen in ihrem Schichtdienst behindert werden. So werden Probleme verschärft." Mächtlen schätzt, dass in Zukunft jede Kommune ihre eigene Tagespflegestätte für Demenzerkrankte benötigen wird.

Aber es fehlen nicht nur Tagespflegestätten, sondern auch ehrenamtliche Helfer: "Wir brauchen vor allem ehrenamtliche Helferinnen", berichtet Stefanie Reiser, die in der Hettinger Betreuungsgruppe des Roten Kreuzes tätig ist. Benötigt würden, so Reiser, vor allem auch Helferinnen, die die Demenzerkrankten zu Hause betreuten. In einer "Altersjacke" des Sanitätshauses Beyer konnte man testen, wie sich ein alter Mensch fühlt. Marc Donner gab Tipps rund ums Hören. Und Rolf Bauer stellte am Beerenbauer-Stand "Ernährung früher und heute vor". Auch für Kinder war einiges geboten: Unter anderem las Kinderbuchautor Marco Banholzer aus seinem Buch "Tore, Milo und Lars" vor. Die Lesung war sehr gut besucht.

Beim Buchener Demografietag kamen somit Jung und Alt zusammen und erkannten, dass sie alle von der Thematik betroffen sind. "Zum Beispiel geht das barrierefreie Bauen nicht nur Senioren, sondern auch eine Mutter mit Kinderwagen etwas an", greift Frank Burkard, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Regionalentwicklung der Region Rhein-Neckar, im Gespräch mit der RNZ einen Aspekt des Wandels heraus.

In der Demografiewoche der Metropolregion, bei der 67 Städte und Gemeinden mitmachen, gehe es nicht darum, einen "Hype" zu generieren, sondern einen "Startschuss für einen gesellschaftlichen Marathonlauf" zu geben, verdeutlichte Burkhard. "Beim Demografietag kann jede Stadt zeigen, inwiefern sie vom demografischen Wandel unmittelbar betroffen ist und wie sie dem Wandel begegnen will", so der Referent. Frank Burkhard erläuterte, dass der demografische Wandel für Unternehmen eine Chance darstelle: Unter anderem für Handwerk, Mittelstand, Elektronik und die Autoindustrie eröffne der Wandel einen neuen Markt.

"Der Demografietag soll für die aktuellen Entwicklungen, die definitiv stattfinden, ein Bewusstsein schaffen und inspirieren", so Bürgermeister Roland Burger. Auch wenn der Wandel überall stattfinde, seien besonders die ländlichen Regionen betroffen. Die Strukturen änderten sich: In Buchen wurde zum Beispiel das "Bürgernetzwerk" gegründet, das helfen soll, den Wandel abzufedern. In Hainstadt entstehe eine Tagesstätte des Eva-Seniorendienstes, die eng mit dem Lebenshilfe-Zentrum zusammenarbeiten wird. Auch die Kinderbetreuung sei im Wandel. Der Wandel berge, so Burger, sowohl Chancen als auch Risiken.

"Wer die Chancen des demografischen Wandels zu nutzen weiß, braucht sich nicht zu fürchten", so MdL Peter Hauk. Senioren könnten sich ehrenamtlich einbringen und ihre Erfahrung an Jüngere weitergeben.

Der Wandel werde sich, so Hauk, auch stark in den Bildungseinrichtungen bemerkbar machen. Auch der bauliche Bereich werde vom Wandel beeinflusst. Damit sich mehr Frauen für Kinder entscheiden, sei zudem eine gut ausgebaute Kleinkindbetreuung zentral, so Hauk.

"Im Neckar-Odenwald-Kreis sind die Einwohnerzahlen rückläufig", so Landrat Dr. Achim Brötel. Jedoch sei es zentral, nicht nur die Älteren im Blick zu haben und den Wandel nicht nur unter negativen Aspekten zu sehen. Der demografische Wandel sei dann zu bewältigen, wenn man das Augenmerk auf die Jugend richte, so Brötel.Die Anregungen, die ein Demografietag gäbe, müssten weiter in konkreten Schritten umgesetzt werden.