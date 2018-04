Die Restfinanzierung der Einrichtung der Ganztagsschule erfolgt im ersten Nachtragshaushalt 2012. Unsere Aufnahme zeigt einen Blick in die neue Mensa. Foto: R. Busch

Hardheim. (rüb) Eine ausgesprochen positive Entwicklung - aber kein Anlass für Euphorie. Dies war der Tenor bei der Einbringung des ersten Nachtragshaushalts 2012 vor wenigen Wochen durch Bürgermeister Heribert Fouquet. Ähnlich klangen am Montag die Stellungnahmen der drei Ratsfraktionen, ehe der Nachtrag einstimmig genehmigt wurde.

"Wir tun gut daran, die Mehreinnahmen in die Rücklage zu buchen", sagte FWU-Sprecher Klaus Schneider. Denn die um drei Millionen Euro gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen würden sich 2014 in Form verminderter Einnahmen und höherer Umlagen wieder bemerkbar machen. "Es ist schon jetzt vorauszusehen, dass wir 2014 ein problematisches Haushaltsjahr haben werden."

Schneider nahm nicht nur die Einnahmen, sondern auch gestiegene Ausgaben in den Blick: So die zusätzlichen 90 000 Euro für die Ganztagsschule, 400 000 Euro für das Sanierungsgebiet Gerichtstetten oder die neue Arbeitsbühne für den Bauhof für 70 000 Euro. Die Aufzählung mache deutlich, so Schneider, dass es im Haushalt immer einen Puffer für Unvorhergesehenes geben müsse.

"Der Versuchung, angesichts der großen Rücklage neue, große Projekte anzugehen, die zu einer Dauerbelastung in künftigen Haushalten führen, müssen wir unbedingt widerstehen", forderte Schneider abschließend.

Vor einem Einbruch der Gemeindefinanzen im Jahr 2014 auf Grund der Haushaltssystematik warnte auch CDU-Sprecherin Annette Berberich. "Um dies aufzufangen, ist es nötig, weiterhin wirklich alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen!" Trotzdem dürfe die Gemeinde bei den Investitionen nicht still stehen und müsse notwendige und sinnvolle Vorhaben Schritt für Schritt weiterführen.

Kurz streifte Annette Berberich die geänderten Haushaltsansätze und erwähnte zum Beispiel die Nachfinanzierung der Einrichtung der Ganztagsschule, die Mehrkosten für die Umbindung des Kanals im Adalbert-Stifter-Weg nach der verschobenen Ausschreibung und den neuen Wohnmobilstellplatz, der gut angenommen werde.

"Dass unser Haushalt besser dasteht, ist erfreulich und vor allem unseren örtlichen Unternehmen zu verdanken", verdeutlichte Lars Ederer für die SPD-Bürgerliste und schlug vor, hier ein Zeichen zu setzen und wieder Firmenbesichtigungen durch den Gemeinderat durchzuführen. Gut angenommen werde die Ortssanierung in Gerichtstetten.Positiv wertete Ederer auch die Erhöhung des Sachkostenbeitrags für Haupt- und Realschüler durch die grün-rote Landesregierung in Höhe von 9000 Euro. Die gestiegenen Kosten für die Ganztagsschule wertete er dagegen kritisch.

"Die deutlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt darf keine Begehrlichkeiten wecken", warnte der SPD-Sprecher eindringlich, "denn jeder von uns weiß, dass wir Rücklagen brauchen, um in zwei Jahren überhaupt handlungsfähig zu sein."