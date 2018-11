Am Montagabend bekamen die Neubürger bei der Einbürgerungsfeier ihre Urkunden überreicht. Foto: T. Radan

Buchen. (tra) "Deutschland ist kein Traumland, aber ein Land, wo man seine Träume erfüllen kann", zitierte Landrat Dr. Achim Brötel am Montagabend bei der neunten Einbürgerungsfeier des Neckar-Odenwald-Kreises den Ringer Arawat Sabejew, der aus Kasachstan stammt und für Deutschland Weltmeister wurde.

Am Montag wurden in den Räumlichkeiten der Volksbank Franken in Buchen 16 Menschen mit Migrationshintergrund offiziell im Kreis der deutschen Staatsangehörigen begrüßt. Elf weitere Personen haben die Einbürgerungsurkunde bereits vorab erhalten, waren aber teilweise dennoch zu der Feierstunde gekommen.

Die Einbürgerungsfeier wurde von Tanzgruppen des Buchener Kinder- und Jugendzentrums "Tüff" umrahmt.

Die Einbürgerung sei auf den ersten Blick "nur" ein Verwaltungsakt, in Wirklichkeit sei sie jedoch sehr viel mehr, unterstrich Brötel. Hinter der Einbürgerung stehe die bewusste Entscheidung der Neubürger, von nun an als Deutsche im Kreis zu leben. "Im Neckar-Odenwald-Kreis leben wir von der sprachlichen, kulturellen, sportlichen und sonstigen Vielfalt. Erst wir alle gemeinsam prägen das Gesicht unseres Kreises", so der Landrat.

In den letzten Jahren wurden im Kreis jährlich nahezu konstant jeweils über 100 Personen neu eingebürgert. Tendenziell werde die Einbürgerung immer beliebter, berichtete Dr. Achim Brötel.

Der Landrat wusste die Entscheidung der Neubürger zur Einbürgerung zu schätzen: "Deutschland ist Ihre neue Heimat. Sie bekennen sich aktiv zu unserem Land, zu unserer Werteordnung, zu unserem Grundgesetz und seinem Menschenbild", sprach er die Neubürger an und unterstrich, dass der Kreis immer wieder durch Menschen positiv beeinflusst worden sei, die hier zunächst fremd waren.

Die Einbürgerung sei keine Abkehr von der Vergangenheit, sondern vielmehr ein Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft. Niemand solle seine alte Heimat oder seine Kultur vergessen. Vielmehr käme es darauf an, in Deutschland gut zusammenzuleben. Offenheit und gegenseitiger Respekt seien hierfür unverzichtbare Bedingungen.

Ebenso sei es wichtig, gemeinsam für die demokratischen Werte einzustehen. Landrat Dr. Achim Brötel machte den Neubürgern zudem Mut, sich als Staatsbürger aktiv in die Gesellschaft einzubringen.

"Wir heißen Sie jedenfalls mit offenen Armen willkommen - mit Ihren Erfahrungen, Ihren Kenntnissen und Gepflogenheiten und natürlich mit Ihrer ganz eigenen Biografie", schloss Dr. Achim Brötel seine Ansprache an die Neubürger.

Bankdirektor Klaus Holderbach begrüßte die neuen Staatsbürger und wünschte ihnen, den Mut zu finden, sich in der Heimatgemeinde und im Landkreis in Vereinen und sonstigen Einrichtungen zu engagieren.

Beigeordneter Dr. Wolfgang Hauck dankte den neuen Staatsbürgern namens der Stadt Buchen für ihr "Ja" zu Deutschland. Neue Bürger - die sich einbringen und unterschiedliche Hintergründe mitbringen - seien eine Bereicherung für die Gesellschaft und die Gemeinden. Er schloss sich den anderen Rednern an und machte den Neubürgern ebenfalls Mut, sich mit ihrer eigenen Kultur und Geschichte aktiv in die Gesellschaft einzubringen.