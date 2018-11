Buchen. (joc) Zahlen lügen nicht! Mit knapp 2900 Mitgliedern ist der TSV 1863 Buchen der größte und auch einer der traditionsreichsten Vereine in der Region. Die ausnahmslos ehrenamtlich arbeitenden 44 lizenzierten Trainer, 120 Übungsleiter und die große Schar an Betreuer stehen für Kompetenz und Vielfalt im Verein. In acht Sparten mit 15 Sportarten wird ein breites Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten für die Bürger geboten. Aber auch im Spitzensport ist der TSV sehr erfolgreich. Mit Kickboxer Kotikov hat man einen amtierenden Deutschen Meister in seinen Reihen, und das TSV-Triathlon-Team startet in der Zweiten Liga. Nicht minder beeindruckend ist die Wirtschaftskraft. Mit einem Finanzhaushalt in sechsstelliger Höhe hat der TSV Buchen das Budget eines mittelständischen Unternehmens. Diese herausragende Erfolgsbilanz wurde am Samstag bei der Generalversammlung des Vereins deutlich.

TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski freute sich in der Buchener Stadthalle zahlreiche Mitglieder begrüßen zu können, darunter auch Bürgermeister Roland Burger, Altbürgermeister Josef Frank, Sportkreisvorsitzender Manfred Jehle und Ehrensportkreisvorsitzender Rudi Arnold. In seinem Rückblick erinnerte Bonaszewski fernab des Sports an die Höhepunkte der letzten beiden ereignisreichen Jahre. 2012 war geprägt von den 2. Buchener Gesundheitstagen, während 2013 ganz im Zeichen des Jubiläums "150 Jahre TSV Buchen" stand. Der Vorsitzende nannte hier die gelungene Festschrift, die glänzend verlaufene Jubiläumsfeier am 22. Februar und die besondere Vorstandssitzung am 17. Mai. Ferner konnten im Jubiläumsjahr der Fußball- und Basketballverbandstag nach Buchen geholt werden. Und mit der erfolgreichen Sparte Kickboxen wurde ein weiteres Kind des TSV geboren. Ein großes Augenmerk lege man auch auf die Kooperationen.

Die vereinseigene Sporthalle präsentiere sich nach umfangreichen Sanierungsarbeiten und der Installation einer 28-kw-Photovoltaikanlage in einem Topzustand. Der Dank des Vorsitzenden galt seinem Stellvertreter Manfred Röckel, der ihn sehr gut unterstütze.

Dann kam man zu den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: Für drei Jahrzehnte Treue zum TSV überreichten Kurt Bonaszewski und Stellvertreter Manfred Röckel an die anwesenden Edith Hepp, Gabriele Stobbe, Luise Linse und Helga Nöhring die silberne Treuenadel des TSV. Und für 50 Jahre Mitgliedschaft im TSV erhielten Dietmar Fritsch, Klaus Kleinert, Inge Wein und Erich Wieder die goldene Vereins-Treuenadel.

Im Namen aller Mitglieder zollte Andi Scheuermann dem Vorstandsteam Dank und Anerkennung: "Es ist sensationell, was hier alles geleistet wird, und das komplett auf ehrenamtlicher Basis."

Bürgermeister Roland Burger sagte, dass der TSV mit rund 2900 Mitgliedern der größte Verein der Stadt sei. Der TSV entwickle immer wieder neue kreative Ideen und leiste gute Arbeit für die Bürger der Stadt. Burger erinnerte hier an die Kooperationen mit Schulen und Kindergärten, den Halloween-Stadtlauf sowie an neue Angebote in den Bereichen Trend- und Gesundheitssport. Daneben würdigte das Stadtoberhaupt die zahlreichen Breitensportangebote im TSV sowie die herausragenden Leistungen im Spitzensport. Der große Mehrspartenverein sei insgesamt sehr gut aufgestellt. Dies sei den Ehrenamtlichen des TSV, insbesondere dem Vorstand um Kurt Bonaszewski zu verdanken. Die Stadt versuche ihren Beitrag für einen florierenden Sportbetrieb zu leisten, so investiere man regelmäßig in Erhalt und Weiterentwicklung der Sportstätten große Summen. Viel Beifall spendeten die TSV-Mitglieder, als Roland Burger ankündigte, dass der Kunstrasenplatz - wenn finanziell nichts Unvorhergesehenes mehr passiere - 2015 gebaut werden kann.

Die von der Vorstandschaft vorgeschlagene Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, die Manfred Röckel vorstellte, wurde von der Versammlung bei drei Enthaltungen so beschlossen.

Das Schlusswort blieb Bürgermeister i.R. Josef Frank vorbehalten. Er stellte das besondere ehrenamtliche Engagement des Vorsitzenden Kurt Bonaszewski heraus und lobte die gut organisierte Generalversammlung, bei der in knapp drei Stunden ein Riesenprogramm bewältigt werden konnte.