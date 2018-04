Buchen. (sch) Über die Arbeit im städtischen Forstbetrieb informierten sich die Stadträtinnen und Stadträte des Buchener Gemeinderats im Rahmen der jährlichen Waldbegehung. Bei der turnusgemäßen Information werden die Gremienmitglieder anhand verschiedener Waldbilder über die Vielfalt der Forstarbeit informiert. Besonders im Fokus standen in diesem Jahr verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Alle Beteiligten zogen ein positives Resümee: Der Stadtwald Buchen wird naturnah und nachhaltig bewirtschaftet. "Es ist wichtig, dass wir uns intensiv mit unserem Wald beschäftigen und Einblick in die Vielschichtigkeit der Forstarbeit erhalten", begrüßte Bürgermeister Roland Burger die zahlreichen Teilnehmer. Neben den Gremienmitgliedern galt sein Willkommen insbesondere Forstbetriebsleiter Jörg Puchta, den aktiven und ehemaligen Ratsmitgliedern sowie Helmut Schnatterbeck und Timo Misselbeck von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland und den beiden städtischen Revierleitern Hermann Fischer und Bernhard Linsler.

Anhand verschiedener Waldbilder gaben die Förster Bernhard Linsler und Hermann Fischer einen umfassenden Einblick in ihre vielschichtigen Aufgaben. Zuerst standen nochmals die in den vergangenen Wochen und Monaten durchgeführten Verkehrssicherungsmaßnahmen im Mittelpunkt.

Die Revierleiter betonten, dass die Pflicht, die Waldränder auf die Standsicherheit von Bäumen zu kontrollieren, auf gesetzlichen Vorgaben aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch und Strafgesetzbuch beruht. Bei Gefahrenquellen muss der Eigentümer Maßnahmen ergreifen, um Gefahren, die aus seinem Eigentum gegenüber anderen entstehen können, abzuwehren. Wegen erhöhter Astbruchgefahr durch Faulstellen, hohe Totholzanteile sowie zu geringem Abstand zu den Bahngleisen, zu einem Wohngebiet oder zur Straße kann ein erhebliches Gefahrenpotenzial entstehen.

Das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung ist dann, dass Bäume gefällt oder morsche überhängende Äste entfernt werden müssen, um die Verkehrssicherheit auch weiterhin zu gewährleisten. Dass solche Maßnahmen in der Außenwirkung unpopulär sein können, sei den Verantwortlichen durchaus bewusst, erklärten die beiden Förster. Gleichwohl ergab sich nach dem Trockenjahr 2015 eine nicht zu verschiebende Handlungspflicht.

So wurde der Verkehrssicherungshieb am Bahndamm in den Distrikten Glasenberg und Kaltenberg auf Gemarkung Bödigheim von Revierleiter Fischer erläutert, der in enger Abstimmung mit der Westfrankenbahn durchgeführt wurde.

Beim nächsten Waldbild wurde die Durchforstung eines Buchen-Eichen-Altholz Bestandes im Distrikt Wolfsgrund auf Gemarkung Bödigheim erläutert. Die Handhabung bei der Erhaltung von Habitatbäumen stand hierbei ebenso im Fokus wie das Bewirtschaftungsmanagement bei der Vorratspflege.

Auch über die Verkehrssicherungsmaßnahme Am Großen Roth - die RNZ berichtete - wurden die Gremienmitglieder vor Ort umfassend informiert.

Die beiden Revierleiter erläuterten zudem das Pflanzprogramm 2016. Zur Erreichung des Betriebsziels altersgestufter Mischbestände werden im laufenden Forstwirtschaftsjahr circa 21 000 Pflanzen aller Baumarten gepflanzt.

Auch die Wegeunterhaltung- und Instandsetzung sowie das Herrichten verschiedener Erholungseinrichtungen im Wald wurden thematisiert.

Bei der Abschlussbesprechung fasste Bürgermeister Roland Burger die Waldbegehung und das zurückliegende Forstwirtschaftsjahr zusammen und stellte fest, dass Förster und Waldarbeiter im Stadtwald gute Arbeit leisten.

Den Holzmarkt beleuchtete Geschäftsführer Helmut Schnatterbeck, der über die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) die Holzverkäufe für den Stadtwald Buchen tätigt.

Er gab Rückblick über ein mit rund 670 000 Euro vergleichsweise gutes wirtschaftliches Ergebnis, welches trotz zunehmend schwieriger Märkte im Wirtschaftsjahr 2015 erzielt werden konnte.

Schwierig war allerdings die aktuelle Holzernte durch den wiederum milden Winter und nicht oder nur schwer kalkulierbare Märkte. Auch die Gefahr einer Borkenkäferkalamität in diesem Jahr ist noch nicht gebannt.