Von Rüdiger Busch

Hardheim. Die Tage der Carl-Schurz-Kaserne sind gezählt. Zur Jahresmitte 2017 gehen die Lichter dort für immer aus. Bis es jedoch so weit ist, übernehmen die Hardheimer Soldaten des Sicherungsbataillons 12 eine wegweisende Zukunftsaufgabe für die Bundeswehr: In Hardheim findet nämlich die Ausbildung für die neue Kampfausstattung "Infanteristen der Zukunft - Erweitertes System" (IdZ-ES) statt. Und die ausgebildeten Hardheimer Infanteristen werden anschließend als Multiplikatoren für das gesamte Heer eingesetzt.

Das Projekt "Infanterist der Zukunft" (IdZ) dient der Verbesserung der Infanterieausrüstung als persönliche Gefechtsausrüstung der Infanterie der Bundeswehr und wurde Anfang des Jahrtausends ins Leben gerufen. Nach der Basisausstattung steht nun mit dem IdZ-ES ein System vor der Einführung, dessen Komponenten alle aufeinander abgestimmt wurden und das einen Quantensprung in der Ausstattung des Soldaten bedeutet, wie Oberleutnant Patrick Baxmann im Gespräch mit der RNZ betont.

Es handelt sich um eine modulare Kampfausstattung neuester Technologie. Sie soll die Leistungsfähigkeit des kämpfenden Soldaten in den Bereichen Durchsetzungsvermögen, Überlebensfähigkeit, Führungsfähigkeit, Beweglichkeit und Durchhaltefähigkeit steigern und Belastungen reduzieren.

Seit Ende September steht dem Sicherungsbataillon 12 der Vorseriendemonstrator des neuen Systems zur Verfügung. Die Leitung der Umsetzung im Sicherungsbataillon 12 hat Hauptmann Daniel Scherrer, Chef der 3. Kompanie.

Mit diesem System stellt das Heer die Weichen für die künftige Ausstattung aller infanteristisch kämpfenden Kräfte. "Viele Teile sind modular und können optional für verschiedene Einsätze verwendet werden", erklärt Leutnant Marvin Kürth bei der Vorstellung der Ausrüstung, die einen erheblichen Fortschritt gegenüber der jetzigen darstellt, wie alle Beteiligten unterstreichen. Insbesondere in den Bereichen Aufklärungsfähigkeit, Schutz und Kommunikation werden neue Maßstäbe gesetzt.

Die IdZ-ES-Ausstattung lässt sich in drei Bereiche gliedern. Zunächst ist da die Bekleidung, Schutz- und Trageausstattung. Das neue Bekleidungs- und Tragekonzept bietet ausreichend Taschen und Stauraum für die Ausrüstung und ist für Temperaturen zwischen plus 45 und minus 32 Grad Celsius ausgelegt. Der Schutz des Soldaten wird durch zwei Schutzwesten gewährleistet. Der Helm wurde ebenfalls komplett neu entwickelt. Ein höherer Tragekomfort wird mit besserer Funktionalität kombiniert wie z. B. Nachtsichtgerät und Helmdisplay.

Der Bereich Waffen, Optik und Optronik hat die Zielsetzung, den Soldaten bei jeder Tages- und Nachtzeit zum Kampf zu befähigen. Dies garantiert ein ausgewogener Gerätemix von Restlichtverstärkern, Wärmebildgeräten und Zielvorrichtungen. "Jeder Soldat ist uneingeschränkt nachtkampffähig", stellt Leutnant Kürth einen besonderen Vorzug heraus. Eine weitere Ergänzung der Fähigkeiten stellt das Wärmebildzielgerät dar. Dieses kann auch in Verbindung mit einer Handwaffe eingesetzt werden.

Im Bereich Führungsanbindung und Informationsverarbeitung stellt der so genannte "Elektronische Rücken" den Kern der Ausstattung dar. Über diesen läuft die gesamte Kommunikation des Soldaten ab. Die beinhaltet nicht nur den Sprachfunk, sondern auch den immer wichtiger werdenden Datenaustausch. So kann z. B. jeder Soldat in seinem Helmdisplay den Standort der anderen Soldaten der Gruppe angezeigt bekommen.

Wie bei der Demonstration der neuen Ausstattung gestern in der Kaserne deutlich wurde, glänzt es mit einer Fülle an Details, die dem Soldaten im Einsatz vieles leichter machen und im Ernstfall das Leben retten können. "Es ist ein sehr komplexes System mit vielen Neuerungen, die es dem Soldaten einfacher machen, ihn aber auch vor neue Herausforderungen stellen", verdeutlich Leutnant Kürth.

Seit der Auslieferung der Vorseriendemonstratoren durch die Industrie an das Sicherungsbataillon 12 in Hardheim findet eine intensive Ausbildung an dem neuen Gerät statt. "Die Einarbeitung in das komplexe System erfordert viel Eigeninitiative und technisches Know-how von den Soldaten und verlangt vieles von ihnen ab", berichtet Oberleutnant Baxmann.

Da es natürlich noch keine Vorgaben gibt, müssen sämtliche Prozesse und Verfahrensweisen von der Truppe erst noch entwickelt werden. Neue Wege zu beschreiten ist also das Motto der gesamten Ausbildung. Mit diesem Credo und dem hohen Anforderungsprofil der Aufgabe identifizieren sich die Soldaten des Sicherungsbataillons vollkommen.

In Zukunft sollen die ausgebildeten Hardheimer Infanteristen als Multiplikator für das gesamte Heer eingesetzt werden. 20 bis 25 Mann starke Teams aus Hardheim werden die Ausbildung der Einsatzverbände durchführen. Und auch im Einsatz werden Soldaten aus Hardheim als Berater dabei sein. Damit geht ein großer Teil der Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes IdZ-ES an das Sicherungsbataillon 12.

"Die Befähigung zum Ausbilder am System IdZ ist somit nicht nur sehr verantwortungsvoll, sondern hat auch bundeswehrweit Seltenheitswert", verdeutlicht Patrick Baxmann. Als Profi am System können die Ausbilder in vielen verschiedenen Verbänden eine weitere Verwendung finden, wie Oberstleutnant Andreas Schnebelt, Kommandeur des Sicherungsbataillons 12, schon mehrfach betont hat. Dies gebe den Soldaten auch vor dem Hintergrund der geplanten Kasernenschließung eine exzellente Perspektive für ihren weiteren Weg bei der Bundeswehr.

Angesichts der bedeutenden Zukunftsaufgabe, die von den Hardheimer Soldaten jetzt geleistet wird und angesichts der großen Bedeutung, die dem Standortübungsplatz dabei zukommt, ließe sich die getroffene Standortentscheidung gegen Hardheim durchaus kritisch hinterfragen.

Für die Soldaten zählt jetzt aber die verantwortungsvolle Aufgabe, die sie übertragen bekommen haben und die dem Sicherungsbataillon 12 und der Carl-Schurz-Kaserne in den Jahren bis zur Auflösung einen hohen Stellenwert beschert. Jedoch spielt in Hardheim nicht nur die Ausbildung am "Infanteristen der Zukunft" eine Rolle. Daneben liegt der Schwerpunkt des Verbandes bei der Grundausbildung. Als dritte Säule der Ausbildung im Sicherungsbataillon dient die Führerweiterbildung auf Kompanie und Bataillonsebene. Trotz des angekündigten Endes für den Standort gibt es also noch viele wichtige Aufgaben in Hardheim zu erledigen.