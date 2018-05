Er stand nie im Gemeindedienst, wohl aber jahrzehntelang auf vorbildliche Weise im Dienst der Gemeinde: Karl Heß (Mitte) hat als freier Presse-Mitarbeiter seit 1952 fast tagtäglich aus und über Osterburken berichtet. Dem 'rasenden Reporter der Stadt', der seine Tätigkeit mit nun 86 Jahren aufgab, statteten Bürgermeister Jürgen Galm und Hauptamtsleiterin Elke Ander sowie die Ortsvorsteher und die Fraktionsvorsitzenden in der Ratssitzung am Montag Dank und Anerkennung ab. Foto: Gassenbauer

Von Burkard Gassenbauer

Osterburken. Mehr als 60 Jahre lang hat Karl Heß die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung über Aktuelles aus Osterburken informiert. Mit Idealismus und Leidenschaft, geprägt von Bürgergeist und Heimatliebe, war er als freier Presse-Mitarbeiter fast tagtäglich unterwegs, um über Gemeinde- und Vereinsleben, freudige und traurige Ereignisse, Feste, kommunalpolitische Entscheidungen, Jubiläen oder Baumaßnahmen in Wort und Bild zu berichten. Im 87. Lebensjahr hat der frühere Bahnbeamte sein Hobby des Schreibens, das er nach seiner Pensionierung oft als Fulltime-Job verstand, nun aufgegeben. In der Sitzung des Gemeinderats am Montag dankte Bürgermeister "dem rasende Reporter der Römerstadt" für sein außergewöhnliches Engagement im Dienst der Allgemeinheit.

Als Karl Heß im Frühjahr seinen Abschied aus dem Dienst des freien Mitarbeiters ankündigte, war dies ob seines Alters zwar keine Überraschung, die Botschaft wurde freilich mit Wehmut aufgenommen. Das Schaffen des hoch geschätzten Mitarbeiters aus Osterburken würdigte bei dessen letztem "offiziellen" Redaktionsbesuch denn auch der Leiter der RNZ-Redaktion Buchen, Fritz Weidenfeld, als einzigartig. Auf Karl Heß sei immer Verlass gewesen; sein Engagement könne der jungen Generation als leuchtendes Beispiel dienen.

Unermüdlich habe Karl Heß als sachkundiger Beobachter der Kommunalpolitik und als wohlwollender Begleiter der vielfältigen Vereinsarbeit und des lebendigen Gemeindelebens über Jahrzehnte hinweg die Leser mit Informationen aus Osterburken und den Ortsteilen versorgt und sich mit seinen Berichten mit den Kürzeln "os" und "heß" hohe Wertschätzung erworben.

Die RNZ habe immer auf Karl Heß zählen können, der Abschied des dienstältesten freie Mitarbeiters hinterlasse eine große Lücke.

Seit 1952 hat Karl Heß für die RNZ geschrieben und fotografiert. Geboren am 24. November 1927 in Eubigheim, war er - nach seinem Soldatendienst bei der Kriegsmarine und der Gefangenschaft - im Juni 1947 als junger Eisenbahner vom Bahnhof Boxberg nach Osterburken versetzt worden, wo er seine Frau Helene heiratete und sich früh in Vereinen engagierte und Verantwortung übernahm. So auch dadurch, dass er als freier Presse-Mitarbeiter beispielsweise über Versammlungen und Feste berichtete.

Karl Heß, der im Hauptberuf Eisenbahner mit Leib und Seele und im Stellwerk im Bahnhof Osterburken in verantwortlicher Position tätig war, setzte die Signale nie auf Rot, wenn sein Einsatz als Presse-Mitarbeiter gefragt war. Aber auch in der Vereinsarbeit und im Gemeindeleben stellte er Weichen. So war er unter anderem Vorsitzender des Osterburkener Marktausschusses und vor allem ein Motor der Borkemer Fastnacht, um die er sich herausragende Verdienste erworben hat.

Nach der Pensionierung bei der damaligen Bundesbahn hat es Karl Heß nicht etwa ruhiger angehen lassen, sondern sich vielmehr noch stärker in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Sein Hobby, für die Zeitung zu schreiben, wurde dabei nicht selten zum Fulltime-Job, dem er sich bis ins hohe Alter mit großem Idealismus, unermüdlicher Einsatzfreude und vorbildlicher Verantwortungsbereitschaft widmete.

Nachdem sich Karl Heß nun aus Altersgründen entschlossen hat, seine Tätigkeit als Presse-Mitarbeiter aufzugeben, war dies für den Osterburkener Gemeinderat Anlass für einen eigenen Tagesordnungspunkt: In der Sitzung am Montag dankten Bürgermeister Jürgen Galm, die Vertreter der Fraktionen und die Ortsvorsteher dem "rasenden Reporter der Stadt" (Galm) für sein einzigartiges 62-jähriges Engagement.

In diesem Jahrzehnten habe Heß die Zeitungsleser über fast alle örtlichen Geschehnisse und aktuelle Ereignisse informiert, als Pressevertreter an Tausenden Vereinsversammlungen teilgenommen, die kommunalpolitische Arbeit und mehr als 500 Gemeinderatssitzungen (bis 2009) mit sachkundigem Blick begleitet, über Bürgermeisterwahlen und Kandidatenvorstellungen, öffentliche Baumaßnahmen und unzählige Konzerte, Feste und Jubiläen berichtet.

Karl Heß, der bereits anlässlich seines 65. Geburtstages mit der Bürgermedaille der Stadt in Würdigung seiner Verdienste ausgezeichnet wurde, habe diese eindrucksvolle Pressearbeit trotz des enormen Zeitaufwands nie als Belastung gesehen, sondern als Hobby ausgeübt - zum Nutzen der Allgemeinheit. Für diese jahrzehntelange Pressearbeit stattete der Bürgermeister Dank und Anerkennung ab und erinnerte dabei auch an die Verdienste der weithin geschätzten Persönlichkeit innerhalb der örtlichen Vereine.

Namens der Ortsvorsteher und der Fraktionen würdigte Bofsheims Ortsvorsteher Werner Geiger die nicht immer leichte Arbeit von Karl Heß, der auch in den Ortsteilen stets präsent gewesen sei. "Wir haben uns immer auf ihn verlassen können-"! Karl Heß habe bestens dafür gesorgt, dass auch Schlierstadt, Hemsbach und Bofsheim ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt wurden.

Bürgermeister, Ortsvorsteher und die Fraktionsvorsitzenden überreichten Geschenke als äußeres Zeichen des Dankes an Karl Heß, der seinerseits bewegt für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit dankte.