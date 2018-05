Höpfingen. (tra) Im "Kleinkrieg" rund um den Schlempertshof ist eine Entscheidung gefallen: Die Stechert-Gruppe zieht sich von ihrem Millionen-Projekt mit der geplanten Erweiterung des Standortes Schlempertshof und der Schaffung von 50 Arbeitsplätzen zurück, so eine Pressemeldung der Stegner-Gruppe, die die Rhein-Neckar-Zeitung erreicht hat.

Das renovierte Störzer-Gebäude soll jedoch bestehen bleiben. Planer, Konstrukteure, Statiker und die Verwaltung sollen demnächst einziehen. Von Dauer wird das aber nicht sein: Die Geschäftsführer Franz Stegner und Matthias Schuh beschlossen, die Niederlassung des Stechert-Tochterunternehmens STW im Schlempertshof zeitnah zu schließen.

"Ab sofort wird kein Cent mehr investiert", ist in der Pressemeldung der Stechert-Gruppe zu lesen. Im Frühjahr soll die Produktion verlegt werden. Im Neckar-Odenwald-Kreis stünden, so die Aussage der Stechert-Gruppe, mehrere Immobilien zur Verfügung. Sobald ein neuer Standort gefunden ist, wird sich die Gruppe auch wieder aus dem Störzer-Gebäude zurückziehen.