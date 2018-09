In Amerika erfolgreich war Fahrradfabrikant Ignaz Schwinn aus Hardheim, an den die im Erfatalmuseum ausgestellten Fahrradexponate erinnern. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim. (zeg) Als 1973, vor 40 Jahren, im großen Museumsraum mit den schön geformten Stützen und der wuchtigen Balkendecke in der Erftal-Halle der erste Teil des neuen Museums vorgestellt werden konnte, war dies ein großer Verdienst von Volkskundler und Heimatforscher Robert Hensle. Denn er hatte die Aufgabe zum Aufbau des geplanten Heimatmuseums übernommen. Unermüdlich war er von Haus zu Haus gezogen, vor allem bäuerliche und handwerkliche Arbeitsgeräte vorwiegend aus den Ortsteilen. Damit konnte er einen beachtlichen Fundus für das geplante Museum präsentieren. Aufbauend auf diesen Grundlagen entwickelte sich das Hardheimer Heimatmuseum bis hin zu seinem heutigen Zustand.

Natürlich gab es in Hardheim schon zuvor gewisse Bemühungen um die Bewahrung kultureller Güter. Begonnen hatte Adolf Eirich, der später Bürgermeister wurde, mit der Sammlung, die im Turmzimmer des Schlosses zunächst ihren Platz hatte. Bürgermeister Adolf Seeber führte die Sammlung weiter, in den 50er Jahren sicherte Architekt Heinrich Holzfuß im Auftrag von Bürgermeister Kurt Schmider die verbliebenen Restbestände im Marstall, später im Schulspeicher.

Zukunftspläne für ein Museum konnten wegen fehlender Räumlichkeiten. zunächst nicht verwirklicht werden. Erst als der Schüttboden der süddeutschen Saatzucht in der Erftalhalle frei wurde und die Eingemeindungen in den 70er Jahren erfolgt waren, kam frischer Wind in die Bemühungen um Realisierung eines Heimatmuseums.

Robert Hensle konnte dafür gewonnen werden und nach dessen engagiertem Einsatz konnte der erste Teil des Museums 1973 der Bevölkerung präsentiert werden. Ein Jahr später wurde der zweite Teil des Museums mit einem Beitrag zur Weltraumfahrt eröffnet, nachdem die Leistungen des in Hardheim geborenen Weltraumpioniers Walter Hohmann bekannt geworden waren. Immer wieder arbeitete der in Mannheim wohnende Robert Hensle unermüdlich am weiteren Aufbau des Museums.

Die von Bürgermeister Ernst Hornberger 1976 angeregte Gründung eines Museumsverein zeigte Erfolge und nach dessen Gründung erhielt dieser eine Vorstandschaft mit Oberstleutnant Jürgen Hartmann als Vorsitzenden. Auf diesen folgte ein Jahr später Hans Theodor Vleugels, ein weiterer Aus- und Aufbau des Museums wurde möglich. Dies auch unter den darauf folgenden Vorsitzenden des Museumsvereins wie dem höchst verdienstvollen Dr. Wolfgang Graf von Ballestrem zusammen mit den von diesem für die Mitarbeit im Museum gewonnenen kundigen Experten, mit denen zusammen die Entwicklung des Museums weiter voran getrieben werden konnte.

Für die Mitarbeit in der Vorstandschaft gewonnen konnte 1986 Herbert Maring, der zusammen mit Graf Ballestrem an der Spitze und engagierten Vorstandsmitgliedern die weitere Entwicklung nachdrücklich prägte. Im September 1988 wurde Herbert Maring dann zum ersten und Erich Erbacher zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, weil Wolfgang Graf von Ballestrem aus Altersgründen seine Tätigkeit im Museumsverein aufgeben musste.

Herbert Maring erwies sich als höchst kompetenten und engagierte Persönlichkeit und fand mit H. Wanner einen hervorragenden Mann für eine ausgezeichnete Museumsarbeit. Dazu kam, dass mit H. Pfeifroth ein weiterer kompetenter Mitarbeiter gewonnen werden konnte, so dass Herbert Maring von einer "Sternstunde für das Museum" sprechen konnte.

Die weitere Entwicklung und die Zusammenarbeit mit kompetenten Fachleuten führte zu weiterer erfreulicher Entwicklung und eröffnete Möglichkeiten, ein modernes und attraktives Museum zu gestalten. Bei einem Informationsabend konnten mehr Freunde, Förderer und Mitarbeiter bei einem Informationsabend gewonnen werden, als Peter Wanner die Neueinrichtungspläne vorstellte. Für diesen gab es dann einen ordentlichen Zuschuss und damit war "grünes Licht" für das Vorhaben gegeben.

1991 konnte die erste Ebene des neu eingerichteten und höchsten Ansprüchen genügenden Erftalmuseums feierlich eröffnet werden. Dies in Anwesenheit des damaligen Regierungspräsidenten Dr. Karl Miltner und vieler Gäste. Doch damit nicht genug. Es folgten Beratungen und die Planungen über die Weiterarbeit im Bereich Landwirtschaft und nach Überwindung mancher Schwierigkeiten konnte die Eröffnung der zweiten ebene am 25. September 1994 vorgenommen werden. Vorausgegangen war die Jahreshauptversammlung, in der der verdienstvolle Herbert Maring das Amt des Vorsitzenden an Peter Biller abgab. Die Leistungen von Herbert Maring und allen an der positiven Entwicklung der Neugestaltung des Erfatals Beteiligten trug ihre Früchte. Das Regierungspräsidium verlieh dem Museum einen 1. Preis verbunden mit einer finanziellen Förderung in Höhe von 10 000 DM.

Man gestaltete in der Folgezeit bei weiterer Zusammenarbeit mit Peter Wanner ein "lebendiges Erfatal-Museum". Manch interessante Sonderausstellung konnte dort präsentiert und mit manch neuem Beitrag wurden die Exponate erweitert.

Schließlich gab es im September 1998 für das Erftal-Museum bei den baden- württembergischen Heimattagen in Ladenburg wieder einen Förderpreis für ein "Vorbildliches Heimatmuseum". Für dessen positive Weiterentwicklung und Akzeptanz setzte sich Peter Biller und nach ihm Torsten Englert mit der Organisation von interessanten und dankbar genutzten Veranstaltungsangeboten.

In diesem Jahr hat nun Ortrud Biller den Vorsitz im Museumsverein Erfatal übernommen. Sie und ihre beiden Vorgänger als Vorsitzende können mit der Gemeinde, zusammen mit allen Mitgliedern und der gesamten Bevölkerung dankbar für all die Leistungen sein, die Herbert Maring mit seinen engagierten Akteuren bei dem ehrgeizigen und höchst erfolgreichen Bemühen um die Neugestaltung des Erfatal-Museums im Jahr 1991 realisiert hat. Die Aufbauarbeit wurde zur Basis für all das, was in der Folgezeit im Hardheimer Museum möglich wurde.