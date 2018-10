Buchen. Ab sofort kann auch in der Fußgängerzone, der Vorstadtstraße und der Amtsstraße kostenlos gesurft werden. Die Voraussetzungen wurden von den Stadtwerken geschaffen. Drei Hotspots wurden an Stadtturm und Verkehrsamt angebracht und an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen. Neun Hotspots sorgen nun für eine lückenlose Online-Zone in der Innenstadt. Diese reicht von der Stadthalle, über den Wimpinaplatz, durch die Fußgängerzone bis hin zum Platz am Bild.

Das kostenlose WLAN ist ein wichtiger Standortfaktor und eine Aufwertung für die Innenstadt, sind sich Bürgermeister Roland Burger und der Leiter des Eigenbetriebs Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB) Kurt Hemberger sicher. Das WLAN in der Innenstadt ist Teil des "City-IT und Infotainment"- Konzeptes der Stadt Buchen. Planung und Aufbau wurden von der EDB, dem Eigenbetrieb der Stadt durchgeführt, die das WLAN-Netz nun betreibt. Weiteres gibt es unter www.bchinfo.de.