Von Tanja Radan

Buchen. Bücherfreunde, die wissen möchten, ob es die Romane, die sie gerne lesen würden, in der Stadtbücherei Buchen gibt, können sich nun bequem von zu Hause aus informieren: Die neue Homepage der Stadtbücherei ist online. "Im Online-Katalog sind 24.000 Medien enthalten. Die Leser können auf der Homepage nicht nur nach Titeln suchen, sondern Medien auch vormerken oder verlängern", erläutert Ariane Link, die Leiterin der Stadtbücherei Buchen. Ende Oktober hat Ariane Link damit begonnen, den Bestand der Stadtbücherei digital zu erfassen, um so die Nutzung der Bücherei für die Nutzer moderner und komfortabler zu machen.

Auch über Veranstaltungen der Stadtbücherei kann man sich auf der übersichtlichen Internetseite informieren. Zudem werden auch Bücher vorgestellt: Derzeit unter dem Motto "Bald ist Weihnachten". Wer also noch ein Kinderbuch oder ein Buch mit Basteltipps rund um Weihnachten sucht, kann sich online informieren. Und in der Rubrik "Tipp der Woche" werden momentan Bücher für Schüler vorgestellt, die auch die Ferien zum Lernen nutzen möchten. Die Bücher können natürlich alle in der Stadtbücherei ausgeliehen werden.

Auch die Fernleihe ist über die neue Homepage der Stadtbücherei möglich. Wer Literatur leihen möchte, die in Buchen nicht vorhanden ist, kann online in den Katalogen der Badischen Landesbibliothek und des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes recherchieren und die Fernleih-Bestellung dann bei der Stadtbücherei entweder vor Ort, telefonisch oder per E-Mail in Auftrag geben.

Auch das neue Gebührensystem wurde eingeführt. Die Einzelgebühr, die bisher für jedes Medium zu entrichten war, fällt weg. Stattdessen gibt es nun eine Jahresgebühr: Erwachsene zahlen 12 Euro, die ermäßigte Gebühr beträgt 6 Euro und bis zum 18. Lebensjahr lesen Kinder- und Jugendliche kostenlos. Als Alternative ist der Erwerb eines "Tagesausweises" möglich: Zum Preis von 3 Euro können einmalig bis zu zehn Medien entliehen werden. Auch bei diesem Modell gelten die normalen Leihfristen. Ab Mitte 2015 wird in der Stadtbücherei Buchen auch die Onleihe möglich sein: Leser können dann über die Homepage auch E-Books ausleihen.

Info: www.stadtbuecherei-buchen.de