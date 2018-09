Von Rainer Wagner

Walldürn. Bis zu seinem umjubelten Auftritt am späten Abend blieb der Stargast bei der Geburtstagsparty "25 Jahre Wohnfitz" ein Geheimnis: DJ Ötzi machte dann die Party zum Event. Die 1200 Gäste im Zelt - viele im Dirndl und in Lederhose - ließen es krachen in den Krachledernen und gemäß dem Motto des Abends "Mia san zu hause" überwog das bayerische Element just an dem Tag, an dem auch die Bayern Meister wurden.

Zusammen mit weiteren exzellenten Künstlern und einer Menüfolge mit bayerischen Schmankerln aus Küche und Keller wurde der Abend zu einem Erlebnis gleichsam für die Ohren und den Gaumen. Die Geschmacksnerven wurden mit Erlesenem gekitzelt, die Stimmung stieg bis auf den Siedepunkt.

Zuerst gab es Sekt zum Intro und sozusagen als Einstimmung auf zwei Videowänden die 25 Jahre Geschichte des Möbelhauses Wohnfitz von den Anfängen in Waldstetten bis zur Großbaustelle im "Spangel" als Leuchtturmprojekt für Walldürn im Zeitraffer mit Geburtstagsgrüßen und einem Ständchen der Bediensteten.

Bei "Wohnfitz" hatte an diesem Abend die Feierlaune Priorität. Zum einen als Dank für das Geleistete in den letzten 25 Jahren und zudem als Ansporn für die Zukunft. Es war an Geschäftsführer Wolfram Fitz, an diesem Abend seinen Kollegen Thomas Nitschmann und Rainer Spiesberger sowie Karl-Josef Schäfer, seinen Geschäftspartnern, der Einkaufsgemeinschaft Garant-Möbel, seiner Familie und allen Kunden ein Willkommen zu entbieten. Die Jubelparty sei auch "Antrieb zu weiteren Höchstleistungen". Und an die Adresse der Mitarbeiter war die Feststellung gerichtet: "Ihr alle seid Wohnfitz".

Skizzenhaft folgte die Kurzchronik mit den ersten Anfängen auf 52 Quadratmeter im ehemaligen Raiffeisen-Lagerhaus in Waldstetten. Darauf folgte der Neubau im Jahre 1997. Erste Gespräch über einen Umzug nach Walldürn wurden 2004 geführt. Das Areal des Möbelhauses - damals Schäfer und Fitz - wurde zu klein die Logistik immer schwieriger. 2014 dann der Umzug. "Wir haben den Erfordernissen des Marktes Rechnung getragen", betonte Fitz voller Stolz und verwies auf die Lösung der Kapazitätsprobleme und der Logistik.

Stolz schwang mit beim Nennen der Zahl von 21.000 Stammkunden und auf die Zertifizierung des Hauses mit der wenige andere die Werbetrommel rühren können. Wolfram Fitz schob auch gleich eine Stück Firmenphilosophie hinterher: "Wir stehen dafür, Kunden zufrieden zu machen." Und er versprach, immer wieder dazu zu lernen und in den Anstrengungen, für die Kunden da zu sein, nicht nachzulassen. Der Applaus der Gäste im Zelt gehörte ihm.

Jetzt übernahm der Lachverstand das Mikrofon und die Moderation des Abends: Dr. Oliver Tissot. Die einen kennen seinen manchmal "schwarzen" fränkischen wohlgesetzten Humor aus der Fastnacht, die andern von Messen, Meetings und Greetings. Als Kabarettist, Entertainer und Wortakrobat jonglierte er sich durch den Abend, traf den einen da, den andern dort, verschonte auch den Gastgeber nicht und schon gar nicht die Region mit ihren Städten und Gemeinden.

Immer gut informiert transportierte er frech seine Meinung und bekam im gleichen Atemzug wieder die Kurve zum Keywort "Möbelhaus" und um die Firmenphilosophie zu platzieren.Und so nahm es nicht Wunder, dass die Vorspeise auf dem Bierkrug wegen seiner wortwitzigen Ankündigung auch zum Feuerwerk des Wohlgeschmacks wurde. Die Band "Die wilden Engel" heizte Stimmung und Appetit gleichermaßen an und schaffte es, die Freiflächen um die Bühne mit Tanzlustigen zu füllen, die den ersten Gang "abtanzen" wollten.

Auch für die drei "Showacts" hatte Oliver Tissot die richtigen Worte und damit eingebunden auch den Verweis auf die Dienstleistungen des Hauses "Wohnfitz" charmant und kurzweilig. Nicht umsonst zielte seine Doktorarbeit in Soziologie unter dem Titel "Humor als Humanfaktor zur Erreichung von Unternehmenszielen" in diese Richtung.

Die Show "Quick Change" mit " Sos & Victoria Petrosyan" verband Zauberei und Verwandlungskunst durch Kleidung und Outfit in perfekter Manier, was auch Wolfram Fitz hautnah mitbekam. Gleiche Professionalität boten Tobi von Deisner mit seiner Ballonshow mit viel Gummi und die Formation "Power Percussion" mit Trommeln, Leitern mitten auf der Bühne im Zelt. Sie waren ein Vorgeschmack für die Ohren, für das was noch kommen sollte.

Als Wolfram Fitz mit DJ Ötzi den Stargast ankündigte, geriet das Zelt in Wallung. Jetzt galt es wieder, die Ergebnisse der exzellenten Kochkünste deftiger bayerischer Küche abzutrainieren durch Mitsingen, Mittrampeln, Tanzen und Händeklatschen. DJ Ötzi nahm das Bad in der Menge, und im Nu war die Bühne dicht von den Fans umlagert. Vielleicht dürften die weiblichen Verehrerinnen in der Überzahl gewesen sein.

Die Hits "Ein Stern, der deinen Namen trägt", "Sweet Carolina", "Country Road", "Geboren um dich zu lieben" und weitere Ohrwürmer anderer Interpreten der Partybranche ließen die Stimmung hochkochen. Als dann sogar der Ötzi-Auftritt zu einem Heiratsantrag genutzt wurde, musste DJ Ötzi gesanglich Schwerstarbeit leisten. Und auch beim "Anton aus Tirol" war noch nicht gleich Schluss. Der Nachtisch sorgte ein wenig für Abkühlung, ehe dann die "Wilden Engel" bis zum Ende des Abends wieder die Kalorien abschmelzen ließen.