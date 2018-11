Am Ende wurde klar, dass auch eine Welt voller Idealisten Nachteile hat. Foto: P. Ambros

Buchen. (pam) "Gibt es keinen Ausweg mehr, wenn man einmal mit dem Virus des Materialismus infiziert ist?", lautet die philosophische Frage, die hinter der Entstehung des Theaterstücks "ZZ Positiv - jede Einsicht kommt zu spät" steckt. Unter der Leitung von Daniela Allin erarbeiteten 20 Schüler der Helene-Weber-Schule und der Zentralgewerbeschule Buchen, die Freude am Theaterspiel entdeckt und sich deshalb Allins Theatergruppe angeschlossen haben, ein gemeinsames Stück, das am Dienstagabend seine Uraufführung im Wimpinasaal feierte. Die Gruppe selbst existiert zwar bereits seit mehreren Jahren und formiert sich regelmäßig im September neu. Bei "ZZ Positiv" handelt es sich allerdings um die erste Aufführung, die unter dem neu gefundenen Namen "Chapeau" läuft. "Chapeau" soll laut eigener Aussage "etwas Kulturelles" ausstrahlen.

Die Geschichte um "ZZ Positiv - jede Hoffnung kommt zu spät" beschäftigt sich dabei mit der grundsätzlichen Frage, wie sehr Macht und Reichtum einen Menschen verändern und ob Geld tatsächlich glücklich machen kann.

Erzählt wird aus dem Leben von verschiedenen Charakteren, die sich im Laufe des Stücks alle in zwei Extremrichtungen verändern: Die einen, wie etwa der vom überraschenden Karrieresprung überwältigte "Björn Jemand" oder "Gigolo", der von seiner großen Liebe enttäuscht wird und daraufhin zum Macho mutiert. Sie mehren Reichtum sowie Ansehen und vergessen alte Ideale. Die anderen - darunter die "Emanze", die auf Gleichberechtigung pocht und der Arzt, der den "Virus Materialismus" bekämpfen will - halten wiederum ein wenig zu verkrampft an ihren Idealen fest.

Nach knapp zwei Stunden war zumindest eines klar: Ein "Happy End" gibt es weder wenn die Materialisten noch wenn die Idealisten die Herrschaft übernehmen. Und: Macht und Reichtum wirken verführerisch, enden aber im Tod. So schloss das Stück ebenso simpel wie elegant mit der Frage: "Können wir unsere Ideale wahren?"

Alle Akteure brillierten mit waschechter Professionalität, und der eine oder andere Texthänger wurde auf sympathische Art und Weise kaschiert.

Die tolle Gesangseinlage der "Emanze", gespielt von Fabienne Timpe, ließ mit Sicherheit einige Kinnladen herunterklappen.

Das komplette Theaterstück bediente sich detailgetreu der heutigen "Jugendsprache" und glänzte durch eine humorvolle und abwechslungsreiche Inszenierung.

Nachdem in den Vorjahren immer wieder ins Archiv gegriffen und bekannte Stücke herausgesucht wurden, versuchte sich die Theatergruppe dieses Mal an einer Neuheit: einer komplett eigenen Geschichte. Von den entworfenen Szenerien über die ausgetüftelten Charaktere bis hin zu den zahlreichen Dialogen und Monologen wurde alles von "Chapeau" selbst entworfen.

Dabei war der Kern des Stücks zwar von Anfang an relativ klar, die tatsächliche Geschichte bis zum letzten Tag aber noch nicht wirklich fertiggestellt. Die Vorbereitungen und Proben bauten allesamt auf den Improvisationskünsten der Akteure auf. Aus einer Grundidee wurden dabei spontan performte Dialoge, aus denen sich am Ende wiederum das tatsächliche Drehbuch ergab. Besetzungen wurden intern immer wieder neu verteilt, und bis kurz vor der Premiere wurde noch hier und da ein Gesprächsfetzen gestrichen oder ergänzt.

Die Probezeit verlief generell sehr hektisch: Aufgrund zweier anderer Aufführungen konnte erst sehr spät mit den Proben zu "ZZ Positiv" begonnen werden. Zudem fielen die letzten Wochen vor der Uraufführung wegen der Klausurenphase schwierig aus, sodass selten in voller Besetzung geprobt werden konnte.

Im gefüllten Wimpinasaal waren natürlich auch die beiden Schulleiter, Marietta Bangert von der Helene-Weber-Schule und Konrad Trabold von der ZGB, anwesend und lobten die Akteure. Marietta Bangert meinte: "Ich bin jedes Mal wieder überrascht, was unsere Schüler leisten können." Als Belohnung gab es für Daniela Allin und ihre Theatergruppe auch etwas: eine Einladung zu einer geschlossenen Aufführung im "Lilli Chapeau", dem kleinsten Theater der Welt, in Miltenberg. Und bei einer so gelungenen Schau bleibt letztlich nur noch eines zu sagen: Chapeau!