Die rasche Umwandlung der Grund- und Werkrealschule ''Am Limes'' in Osterburken bleibt auf der Wunschliste der Stadt. Foto: Gassenbauer

Osterburken. (bg) Noch immer "hochgradig verärgert" sind Bürgermeister Galm und der Osterburkener Gemeinderat, weil das Land - wie berichtet - die beantragte Umwandlung der Grund- und Werkrealschule "Am Limes" zur Gemeinschaftsschule abgelehnt hat. Nachdem die Stadt gegen den Bescheid des Regierungspräsidiums im Zuge einer Eilentscheidung Klage eingelegt hat, ging es in der Ratssitzung am Dienstag um das weitere Vorgehen. Ergebnis: Man wird, wegen der Dauer des Verfahrens, den Klageweg wohl nicht weitergehen, will aber prüfen, ob das juristische Instrument "Vorläufiger Rechtsschutz" doch noch die Einführung der neuen Schulform ermöglicht, die man für den Schulstandort als enorm wichtig erachtet.

Wie die RNZ berichtete, war der Antrag aus Osterburken, die Grund- und Werkrealschule "Am Limes" zum Schuljahr 2014/15 zur Gemeinschaftsschule umzuwandeln, vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 10. Februar abgelehnt worden. Während es für die Stadt kaum Zweifel an der Zustimmung gegeben hatte, sahen Kultusministerium und Schulbehörde die Voraussetzungen für eine zweizügige Gemeinschaftsschule in Osterburken nicht vorliegen. Grund: Die erforderliche Mindestschülerzahl wird laut der Prognose der Schulbehörde, die mit lediglich 38 statt der erforderlichen 40 Schüler rechnet, nicht erreicht. Die Stadt ist anderer Ansicht.

Wie Bürgermeister Galm in der Sitzung am Dienstag informierte, hat er am 19. Februar in der Angelegenheit zusammen mit Rektor Knühl und dem Landtagsabgeordneten Nelius ein Gespräch im Kultusministerium mit Vertretern der Schulbehörden geführt. Die Argumente der Stadt bezüglich der zu erwartenden Schülerzahl (mit Zurechnung von Schülern aus dem Hohenlohekreis, der auch zum Einzugsbereich des Ganztagsgymnasiums und der Realschule Osterburken gehört) hätten überhaupt kein Gehör gefunden. Vielmehr sei auf die Möglichkeit einer nochmaligen Antragstellung und auf die ausstehende Regionale Schulentwicklungsplanung verwiesen worden.

Auch ein Gespräch mit Minister Stoch am 25. Februar habe, so Galm, nicht den erhofften Erfolg gebracht. Fazit des Gesprächs sei, dass keine nachträglichen Einzelentscheidungen getroffen würden. Der Minister habe allerdings zugesagt, dass sein Ministerium zeitnah nach einer Lösung für Osterburken suche. Nachdem bis 11. März aber keine Rückmeldung vorlag, habe die Stadt zur Wahrung ihrer rechtlichen Möglichkeiten im Zuge einer Eilentscheidung Klage gegen den Bescheid des Regierungspräsidiums beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingelegt.

In der Sitzung am Dienstag ging es nun um die Frage, ob eine Klage Aussicht auf Erfolg hat und der Klageweg tatsächlich beschritten werden soll. Nach kurzer Diskussion kam man zu dem Schluss, dass der Klageweg wegen der Verfahrensdauer kaum sinnvoll erscheint.

Auf Vorschlag von Stadtrat Brümmer will die Stadt nun aber umgehend prüfen lassen, ob sie mit dem juristischen Hebel "Vorläufiger Rechschutz" (damit kann der Antragsteller vermeintliche Rechte bis zu einer endgültigen Entscheidung schützen lassen) doch noch ihr Ziel erreicht. Wie Bürgermeister Galm einmal mehr unterstrich, sei die Ablehnung des Antrags nicht nachvollziehbar. Die Einführung der Gemeinschaftsschule an der Schule am Limes, wo man dafür beste Voraussetzungen geschaffen habe, sei von herausragender Bedeutung für den Schulstandort Osterburken. Dies betonte auch Rektor Knühl.