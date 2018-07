Walldürn. Am Freitag, 18. November, gastiert das Musikerduo "Carolin No" bereits zum vierten Mal in der Wallfahrtsstadt. Im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" zeigen sich die beiden Vollblutmusiker dieses Mal von einer bekannten anderen Seite: Sie kehren zurück zu ihren musikalischen Wurzeln, zu unverstärkter und sanftmütiger Musik.

Bereits in den Jahren 2010, 2012 und 2014 lag Walldürn als Spielort auf der Route der beiden Musiker. Zu Beginn noch als kleines Benefizkonzert veranstaltet, konnte das Ehepaar in den vergangenen Jahren nationale und internationale Erfolge feiern. Inzwischen treten Caro und Andi Obieglo in ganz Deutschland in großen und kleinen Städten auf, sind im Radio zu hören, haben eine DVD produziert und elf Platten herausgegeben. Und trotzdem liegt ihnen Walldürn als Spielort am Herzen.

Gerade bei ihrem diesjährigen Auftritt wird das Band zu Walldürn deutlich. Mit ihrer Musik besinnen sie sich dieses Mal zurück auf ihre Wurzeln, zu anmutiger, nachdenklicher und bewegender Musik, die ihr Fundament vermutlich auch in ihrer Zeit als Musiklehrer an der Walldürner Musikschule findet.

Eine kristallklare Stimme, die nicht nur singt, sondern erzählt; feine Melodien und sensibel gestaltete Arrangements; eine Atmosphäre der Intimität und Spannung. "Alles, außer gewöhnlich" ist das Motto der beiden Multiinstrumentalisten, die vor fünf Jahren von der Hanns-Seidel-Stiftung mit dem Nachwuchsförderpreis für junge Songpoeten ausgezeichnet wurden - und die heute mit Größen wie der britischen Singer/Songwriter-Legende Joan Armatrading oder dem Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson durch die Konzerthallen touren.

Das Musiker-Ehepaar, das sich nach mehreren Jahren in der Metropole Berlin bewusst aufs Land in der Nähe von Würzburg zurückgezogen hat, kehrt nun auch für das Projekt "Still" zu seinen Wurzeln zurück. Unverstärkt und ohne elektronische Klänge setzen die beiden auf die unverwechselbare Stimme von Carolin, auf Andreas’ Virtuosität an den verschiedenen Instrumenten und auf die Poesie und Kraft ihrer Songs.

Ihr Anderssein liegt darin, dass sie dem Zuhörer nichts vorsetzen, sondern anbieten. Sie machen keine Stimmung, sie erzeugen sie bei ihrem Publikum.

"Wir freuen uns sehr, dass Caro und Andi Obieglo auch bei dieser Tour einen kurzen Halt im Odenwald machen. Die beiden verbindet viel mit Walldürn und das spürt man bei ihren Auftritten hier jedes Mal wieder.

Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, ihre alteingesessenen und neuen Fans musikalisch und menschlich zu begeistern. Wir sind schon sehr gespannt, was sie uns dieses Mal so präsentieren werden", so die Veranstalter.

Info: Karten sind im Vorverkauf im Bücher-Laden am Alten Rathaus in Walldürn erhältlich oder unter Tel. 06282/95509.