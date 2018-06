Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Er dirigiert die einflussreiche Landtagsfraktion in Stuttgart. Nach dem Machtverlust der CDU bei der Landtagswahl 2011 an Grün-Rot übernahm Peter Hauk die Oppositionsführung im Parlament. Die Christdemokraten mussten sich an die harten Oppositionsbänke erst gewöhnen, nachdem sie weit über ein halbes Jahrhundert Baden-Württemberg regiert hatten. Diesen Übergang zu gestalten, war keine leichte Aufgabe für den heute 53-jährigen Politiker. Entsprechend viel Zeit nimmt der Chefsessel in der Fraktion in Anspruch. Trotz des zeitlich engen Korsetts ist ihm jedoch die Präsenz im Kreis wichtig, den er seit nunmehr 22 Jahren vertritt. Und Hauk kündigt exklusiv gegenüber der RNZ an: "Ich trete im nächsten Jahr wieder bei der Nominierung des Landtagskandidaten an."

Schon in frühen Jugendtagen begann Hauks Politikerkarriere - in der Jungen Union (JU). Rund acht Jahre führte er den hiesigen Kreisverband. "Mich faszinierte Helmut Kohl", führt er als Grund für sein politisches Engagement an. "Vor allem verband ich aber mit meinem Parteieintritt das Ziel, etwas bewegen zu können." Im Jahr 1992 zog er für den Neckar-Odenwald-Kreis in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Als ausgewiesener Fachmann für die Themen des ländlichen Raumes machte sich der studierte Forstwirt in Stuttgart schnell einen Namen. In der Fraktion stieg er zum parlamentarischen Geschäftsführer unter dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Günther H. Oettinger auf. Und von 2005 bis 2010 war er als Minister für Ernährung und Ländlichen Raum Mitglied in Oettingers Landeskabinett. Gekrönt wurde sein politischer Aufstieg im Jahr 2010: Die Mitglieder der Landtagsfraktion wählten ihn zu ihrem Vorsitzenden. Diese Position verteidigte er nach der verlorenen Landtagswahl 2011 gegen die frühere Umweltministerin Tanja Gönner.

Hauk - das ist der Mann mit der grünen Krawatte. Dies ist nicht etwa ein heimliches politisches Bekenntnis. Dieses Textil soll vielmehr seine Verbundenheit zur Natur und zum Wald ausdrücken. Der Landtagsabgeordnete ist Jäger und Förster. Er leitete drei Jahre lang das Forstamt in Adelsheim. Selbst sein Vater hatte schon den Beruf des Försters ausgeübt. "Irgendwann mit 17 oder 18 Jahren habe ich die Liebe zu diesem Beruf in mir gespürt", erklärt er.

Der an Heiligabend 1960 in Rippberg geborene Hauk stammt aus einer bürgerlichen Familie. Lebhafte Erinnerungen hat er noch an seine gut behütete Kindheit im Walldürner Stadtteil Rippberg, wo seine Eltern eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft unterhielten. "Wir hatten Hühner und Schweine, die ich hin und wieder versorgen musste", blickt er zurück und sagt dankbar: "Das war eine schöne und glückliche Zeit, die meine Schwester und ich hatten!" Vergessen hat er dabei nie, wie er immer bei sommerlichen Temperaturen das Holz für den kommenden Winter sägen musste. "Von der Stirn rann mir da schon der ein oder andere Schweißtropfen", schmunzelt er. Aber bis zum heutigen Tag hat der 53-Jährige diese Sitte beibehalten. "Früher war ich darüber nicht so begeistert, nun macht mir das Holzsägen unter der Sonne aber Spaß."

In der Union wird der Vorsitzende des Bezirksverbands Nordbaden eher dem liberalen Flügel zugerechnet. "In meiner JU-Zeit war ich durchaus konservativer als heute. Als Jugendlicher sieht man doch eher nur schwarz oder weiß", unterstreicht der Vater einer Tochter und eines Sohnes. Sein Kompass sind dennoch die christlich-konservativen Werte. In seiner Jugend war der Katholik als Ministrant in Rippberg aktiv. Als ehrenamtlicher Organist im Osterburkener Teilort Hemsbach trifft er auch heute noch den Ton, sofern die Zeit es zulässt.

Der Fraktionschef steht für klare Kante und Attacke. "Bei den Landesgrünen rumpelt es doch gerade kräftig. Die Auseinandersetzung zwischen den linken Weltverbesserern und den bürgerlichen Realos ist noch gar nicht zu Ende." Darüber hinaus ist es Peter Hauk, der bei der Bildungspolitik von "grüner Ideologie und Bevormundung, die keine andere Schule zulässt" spricht. Er, der sich selbst als ein "Parteisoldat" bezeichnet, wirft Grün-Rot Versagen in der Finanzpolitik vor: "Baden-Württemberg benötigt endlich wieder eine solide Haushaltspolitik. Unser Ziel ist die dauerhafte Nullverschuldung im Land." Dabei hat er auch seinen Wahlkreis im Blick.

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist seine Heimat, in der er gerne lebt. So freut er sich unter anderem über die positive Entwicklung der Dualen Hochschule in Mosbach in den letzten Jahren: "Trotz aller Unkenrufe wächst sie bei uns im Kreis." An der weiteren Entwicklung des Neckar-Odenwald-Kreises möchte Hauk als "Cheflobbyist der Region und der Bewohner" weiterhin tatkräftig mitwirken. Das ist sein Anspruch an sich selbst.