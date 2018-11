Hardheim. (rüb) "Heribert Fouquet hat Hardheim gut getan", sagte Landrat Achim Brötel am Dienstagabend in der völlig überfüllten Erftal-Halle beim Abschied des Bürgermeisters, der nach 16 Jahren an der Spitze der 7000-Einwohner-Gemeinde nicht mehr zur Wahl angetreten war.

Zwölf Grußredner würdigten die Verdienste des 62-Jährigen, der mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde. Beste Wünsche galten seinem 52-jährigen Nachfolger Volker Rohm, dem Fouquet symbolisch die Amtskette weiterreichte.

Der aus Strümpfelbrunn stammende Forstrevier-Leiter Rohm verfügt als langjähriger Bürgermeister-Stellvertreter über reichlich politische Erfahrung in der Gemeinde und im Kreis. Wie sein Vorgänger gehört er den Freien Wählern an.