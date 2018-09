Hardheim. (rüb) Die Hardheimer Bürger haben am 11. Mai die Wahl zwischen drei Kandidaten. Am Dienstag um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl. Amtsinhaber Heribert Fouquet (62) geht nach zwei Amtsperioden in den Ruhestand. Die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sind der parteilose Hauptamtsleiter der Gemeinde Hardheim, Lothar Beger (46), der von CDU und SPD-Bürgerliste unterstützt wird, der unabhängige Kandidat Jürgen Beschließer (53) aus Walldürn und Revierförster Volker Rohm (52) von den Freien Wählern. In einer öffentlichen Kandidatenvorstellung am Montag, 28. April, um 19.30 Uhr in der Erftalhalle können sich die Wähler selbst ein Bild von den Kandidaten machen.