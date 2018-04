Buchen. Die öffentliche Bewerbervorstellung im Rahmen der Bürgermeisterwahl findet heute Montag, 18. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Buchen statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Als erster Bewerber gab Amtsinhaber Bürgermeister Roland Burger am 30. September seine Kandidatur bekannt. Am 28. Oktober gab Michael König, stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei "Nein!-Idee" seine Bewerbung ab. Kandidaten dieser Partei gab es auch in Höpfingen und Haßmersheim, ohne dass diese öffentlich in Erscheinung traten. Auch bei der Kandidatenvorstellung blieben bislang die Stühle leer. Die Bewerber stellen sich in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung vor. Die Redezeit ist auf 40 Minuten begrenzt. Im Anschluss daran können die Bürger den Bewerbern Fragen stellen. Die Wahl des Bürgermeisters findet 1. Dezember statt. Über 14 200 Wähler ab 16 Jahren sind zur Stimmabgabe aufgerufen.