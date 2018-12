Ravenstein. (bg) Neujahrsempfänge sind zum guten Brauch geworden. In Ravenstein schien es vor einigen Jahren so, als würde mit dem Neujahrsempfang eine neue Tradition begründet. Doch die fünfte Auflage ist ausgefallen, was dafür sorgt, dass das neue Jahr mit Unmut begonnen hat.

In der Ankündigung am 23. Dezember im Ravensteiner Amtsblatt wurde die Einwohnerschaft, auch im Namen des Gemeinderats, zum fünften Neujahrsempfang am 1. Januar herzlich eingeladen: "Wir freuen uns, Sie zum Neujahrsempfang der Stadt Ravenstein begrüßen zu dürfen", hieß es da.

Doch die Veranstaltung im Merchinger Schloss wurde am 28. Dezember kurzfristig von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen abgesagt: "Leider entfällt der Neujahrsempfang 2017. Ich bitte um Ihr Verständnis und verbleibe mit den besten Wünschen für das Jahr 2017", teilte er kurz und bündig mit. Warum der Empfang ausfiel ist unklar. Eine Begründung für die eigenmächtige Streichung gab es nicht. Eine Anfrage der RNZ zum Jahresende wurde vom Bürgermeister mit "Kein Kommentar" beschieden.

In Nachbargemeinden und offenbar auch im Landratsamt wurde die Absage mit Kopfschütteln registriert. Mittlerweile wird auch die Art des Vorgehens des Bürgermeisters vom Gemeinderat als erhebliches Ärgernis betrachtet. Die konsternierten Räte sehen sich nicht nur übergangen, sondern vor allem auch die Beschlusslage mit Füßen getreten.

Wie die 15 Ravensteiner Stadträte in einer soeben an die Haushalte verteilten Stellungnahme klarstellen, habe der Bürgermeister den vom Gemeinderat mitorganisierten Empfang ohne Rücksprache ausfallen lassen. Trotz mehrmaliger Nachfrage habe der Stadtrat "über die Gründe, die zur Absage des Neujahrsempfangs geführt haben, bis heute keine Auskunft vom Bürgermeister erhalten", lassen die Räte wissen und fordern von Thenen dazu auf, "die Absage zeitnah zu begründen."

Ob es eine plausible Begründung geben wird, bleibt offen. "Man wird sehen", antwortete von Thenen am Dienstag der RNZ lapidar auf die Frage, ob er zumindest in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Grund für die Absage liefern wird. Ansonsten wolle er der RNZ zur Sache keine Auskunft erteilen: "Ich sage dazu nix", hieß es. Er habe jedem abgesagt, der sich zum Empfang angemeldet habe. Das sei "ganz normal", meinte der Bürgermeister und sah den Fall damit gewissermaßen als erledigt an.

Was die neben dem Rück- und Ausblick des Bürgermeisters ausgefallenen Ehrungen angeht: Am Dienstag gab es keinen konkreten Hinweis, ob und wann sie nachgeholt werden. Nur soviel ließ sich der Bürgermeister entlocken: "Die Blutspenderehrungen werden stattfinden." Es sei aber noch offen, ob dies in einer Sitzung des Gemeinderat oder aber im Rahmen von Ortschaftsratssitzungen sein werde. Und die anderen Ehrungen bzw. der angekündigte Dank an verdienten Bürger, Sportler und Persönlichkeiten? Fehlanzeige! Er könne jetzt gar nicht genau sagen, was im Programm vorgesehen gewesen sei.