Hardheim. (Lu) Auf reges Interesse stieß die Kreisverbandsversammlung der Bürgermeister in Hardheim. Der Vorsitzende Bürgermeister Thomas Ludwig freute sich auch über die Anwesenheit der Ehrenvorsitzenden Ernst Hornberger und Peter Kirchesch. Landrat Achim Brötel, den Ersten Landesbeamten Martin Wuttke und den persönlichen Referenten Peter Fieger hieß er ebenso willkommen wie den Hausherrn Bürgermeister Heribert Fouquet und dessen Nachfolger Volker Rohm. Letzterem galten nochmals die besten Wünsche zu seiner Wahl.

Der Vorsitzende verwies auf die nächste Bürgermeisterversammlung am 22. September gemeinsam mit dem Rhein-Neckar-Kreis in Eberbach. Dort werden auch die künftigen Strukturen der Forstverwaltung auf der Tagesordnung stehen. Da der Forstbetrieb des Landes derzeit rund 64 Prozent des anfallenden Holzes verwaltet und vermarktet, sieht das Bundeskartellamt in Bonn darin wettbewerbsfeindliche Strukturen.

Nachdem das Kartellverfahren ergeben hat, dass der Staatswald und der übrige Wald (Körperschaftswald, Privatwald) künftig getrennt werden müssen, kommen auch auf die Kommunen als Waldbesitzer erhebliche Änderungen zu, auf die man gerne verzichtet hätte.

Das Land muss hierzu bis Ende September 2014 einen Grundsatzbeschluss treffen. Martin Wuttke und Bürgermeister Roland Burger (Buchen), der auch Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg ist, informierten über weitere Hintergründe und Details. Obwohl die Interessenlagen der Gemeinden je nach waldbaulichen Strukturen unterschiedlich sind, will man doch versuchen, eine größere Zersplitterung zu vermeiden und auch der Privatwald sollte hierbei nicht vergessen werden.

Der Geschäftsführer des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Badisch-Franken (KIVBF), William Schmitt, und sein Stellvertreter Jürgen Abelshauser gaben Einblicke in die aktuelle Unternehmensentwicklung. Das große kommunale Rechenzentrum betreut als IT-Dienstleister vom Bodensee bis zum Main über 500 Städte, Gemeinden, Landkreise und öffentliche Unternehmen; die größten Anwendungsgebiete für die Software sind das Finanzwesen und das Personalwesen.

Obwohl sich die Kundenorientierung in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, gibt es seitens der Kommunen noch zahlreiche Verbesserungsvorschläge, die der Geschäftsführung auch vorgetragen wurden. Im direkten Dialog will man versuchen, zur Klärung beizutragen.

Weiter waren die Revierleiter Kriminaloberrat Martin Fessner (Buchen) und Polizeioberrat Jürgen Helfrich (Mosbach) bei den Bürgermeistern zu Gast. Ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Polizeireform stellten sie ihre Reviere und deren vielfältige Aufgaben vor. Die personelle Situation bei den kleineren Revieren im Land ist demnach weiter angespannt, sodass Behelfslösungen oft unvermeidlich sind.

Nach Ansicht der Bürgermeister gehört das flache Land wie befürchtet zu den klaren Verlierern dieses Reformprozesses. Neben der Verlagerung von Stellen und Kompetenzen machte man dies am Beispiel der Verkehrsüberwachung fest: durch Abzug von Personal und Überwachungsgeräten nach Weinsberg leidet die Verkehrssicherheit im Neckar-Odenwald-Kreis schon heute.

Auch bei der Verkehrsunfallaufnahme kommt es durch die neuen Strukturen zu paradoxen Situationen vor Ort. So führen die Anfahrten der "Spezialisten" aus den Verkehrskommissariaten in Tauberbischofsheim und Weinsberg für die Freiwilligen Feuerwehren und andere ehrenamtliche Einsatzkräfte zu langen Wartezeiten, obwohl die Beamten der Reviere vor Ort die Unfälle genauso gut aufnehmen könnten.

Ein hoher Altersdurchschnitt und die komplette Verlagerung der Ausbildungsstandorte in weit entfernte Landesteile tragen ihr Übriges zu den nicht gerade rosigen Zukunftsaussichten bei. Die Bürgermeister erwarten daher, dass diese Defizite bei der Evaluierung der Reform in Sinne des Ländlichen Raumes deutliche Korrekturen vorgenommen werden.

Ebenfalls berichtete die Geschäftsführerin der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), Sarah Wörz, über die aktuelle Situation des touristischen Sektors und untermauerte dies mit Zahlenmaterial. So gab es im Geschäftsgebiet der TGO im Jahre 2013 knapp 290.000 Gästeankünfte und es wurden rund 1,1 Millionen Übernachtungen gezählt, Tendenz weiter steigend. Nicht zuletzt der Neckarsteig habe dem Tourismus einen spürbaren Schub gegeben. Weitere Projekte wie die interaktive Tourenkarte und Buchungen im Internet seien nur zwei Beispiele für die vielfältigen Initiativen der beim Landratsamt in Mosbach angesiedelten TGO-Geschäftsstelle.

Erster Landesbeamter Martin Wuttke verwies zum wiederholten Male auf die Probleme der Unterbringung von Asylbewerbern im Kreis, weil die Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim aufgrund des unvermindert starken Zustroms von Flüchtlingen trotz bereits erfolgter Erweiterung und Ertüchtigung nicht ausreicht. Er erneuerte seinen Appell an die Kommunen, dezentrale Unterkünfte oder auch Grundstücke zur Bebauung oder für die Aufstellung von Wohncontainern bereitzustellen.