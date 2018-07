Viele Glückwünsche konnte der alte und neue Bürgermeister Roland Burger am Sonntagabend in der Stadthalle entgegen nehmen. Fotos: A. Rechner

Buchen. (Wd) Die Wahl des Bürgermeisters brachte gestern ein hohes Maß an Zustimmung: 90,2 Prozent der 4413 abgegebenen Stimmen entfielen auf Roland Burger (3869 Stimmen), der damit die Kommunalpolitik in seiner zweiten Amtszeit in Buchen mit dieser sehr komfortablen Mehrheit gestalten kann. Sein Herausforderer Michael König aus Hersefeld von der "Nein-Partei" erhielt mit 9,28 Prozent (398 Stimmen) ein achtbares Ergebnis. Der alte und neue Bürgermeister durfte zusammen mit Frau Marion und Familie in der Stadthalle viele Glückwünsche entgegennehmen. Getrübt wurde das Wahlergebnis von einer miserablen Wahlbeteiligung von gerade mal 29,17 Prozent. Denn von 15.131 Wahlberechtigten gaben lediglich 4413 ihre Stimme ab.

Viel Beifall begleitete Roland Burger beim Einzug in die Stadthalle, wo eine Gesamtkapelle unter der Leitung von Alexander Monsch aufspielte. Punkt 19.13 Uhr gab der Vorsitzende des Wahlausschusses, Wolfgang Hauck, das mit Spannung erwartete Ergebnis bekannt und beglückwünschte Roland Burger per Handschlag. Für seine weitere Amtszeit wünschte er viel Erfolg.

Roland Burger hatte sich natürlich eine höhere Wahlbeteiligung erhofft, sah in seiner Ansprache aber die Dinge eher nüchtern: "Ich habe mir 30 Prozent erhofft, jetzt sind es 29,2 Prozent geworden. Vor acht Jahren waren es fast 52 Prozent gewesen. Jetzt sind 60 Prozent der Wähler von damals heute zur Wahl gegangen". Er bedankte sich bei allen, die zur Wahl gegangen waren und besonders bei denen, die ihm die Stimme gegeben haben. Er werde sich weiter mit Engagement der Aufgaben widmen und gemeinsam mit den Gremien die Stadt in eine gute Zukunft führen. Er habe viel Unterstützung im Gemeinderat, vom Landrat und von den Politikern in Bund und Land erfahren. Burger hoffte, dass diese Zusammenarbeit auch in Zukunft so bleibt. Dank galt dem Förderverein der Stadtkapelle, der die Bewirtung der Feier des Bürgermeisters übernahm.

Es folgten zahlreiche Grußworte, deren Anfang der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig machte, der auch im Namen seiner Kolleginnen Margaret Horb und Nina Warken sprach. 90 Prozent Zustimmung seien ein Anlass zum Feiern und ein "durchaus ordentliches Ergebnis", befand Gerig. Buchens Bürger hätten eine gute Wahl getroffen. Was Roland Burger sage, habe Hand und Fuß und was er verspreche, das halte er auch. "Du machst einen wunderbaren Job für Buchen", lobte er. Die Stadt werde mit Roland Burger weiter kommen und dieser Bürgermeister werde das Mittelzentrum zusammenhalten.

Landrat Achim Brötel sprach zwar von einem "klaren Votum der Wähler für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Stadt", aber bedauerte die "belämmerte Wahlbeteiligung". Wer am Wahltag keine zehn Minuten Zeit finde, der erweise der Demokratie einen Bärendienst. "Roland Burger hätte eine höhere Wahlbeteiligung verdient gehabt, bei all seinem Engagement für Buchen in den vergangenen acht Jahren", sagte der Landrat. Burger sei ein kluger Politiker mit guten Ideen. Er dankte Roland Burger für seinen tollen Einsatz. Die Zustimmung der Bürger für ihn sei jedoch ein Grund zum Feiern.

Der Vorsitzende des Gemeindetages im Neckar-Odenwald-Kreis, Thomas Ludwig, gratulierte zur Wiederwahl. 90 Prozent Zustimmung sei ein Spiegelbild Burgers erfolgreicher Arbeit. Man freue sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit, so Bürgermeister Ludwig. Namens der Gemeinderatsfraktionen gratulierte Stadtrat Bernd Rathmann und bot weiterhin eine konstruktive Zusammenarbeit an. Gerd Gremminger sprach im Namen der Ortsvorsteher und überbrachte deren Glückwünsche.

Der Männergesangverein sang auf der Bühne das Lied "Die Gedanken sind frei", während Bürgermeister Roland Burger mit seiner Frau Marion die Glückwünsche einer langen Schlange von Gratulanten entgegen nehmen durfte.