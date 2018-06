Osterburken. Jüngst fand die Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative Osterburken (BIO) in der Gaststätte "Talmühle" statt. Die Berichterstattung über das vergangene Vereinsjahr konnte zügig abgehandelt werden. Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Vorsitzende: Marianne Segieth, stellvertretende Vorsitzende: Sabine Kühnel-Kaiser, Rechnungsführer: Herbert Alexander Gebhardt, Schriftführerin: Gerhilde Miksch und Beisitzer: Edgar Fiala; zu Rechnungsprüfern wurden Gabriele Genieser und Walter Goll bestellt.

Die anschließende Diskussion über die Teilnahme an der diesjährigen Gemeinderatswahl war das wichtigste Thema der Sitzung. Nach eingehender Beratung beschloss die Versammlung, an dieser Wahl nicht teilzunehmen. Diese Entscheidung fiel den anwesenden Mitgliedern nicht leicht, war doch die BIO seit 1984 mit zwei Räten und ab 1999 mit einem Mitglied ununterbrochen im Gemeinderat der Stadt Osterburken vertreten.

Die derzeitigen Umstände ließen aber keine weitere Teilnahme zu. Durch Wegzug und Krankheit fehle es an potenziellen Kandidaten. Dass es immer schwerer wird, geeignete Personen für eine Gemeinderatsliste zu finden, ist allgemein bekannt. So sah die Versammlung keine Möglichkeit, erneut einen Wahlvorschlag aufzustellen. Marianne Segieth dankte in diesem Zusammenhang allen, die es in den vergangenen 30 Jahren durch ihre Bereitschaft zur Kandidatur der BIO ermöglichten, im Gemeinderat an der politischen Willensbildung mitzuwirken.

Sie erinnerte daran, dass die BIO auf 30 Jahre sehr aktive Kommunalpolitik zurückblicken kann: Schon 1993 wurde mit einer Unterschriftenaktion die Einführung von Tempo 30 in allen Wohngebieten der Stadt sowie in den Ortsteilen durchgesetzt. Der Schrammbord über die Brücke wurde auf Antrag der BIO zum Fußgängerweg ausgebaut und der Breitfeldweg erhielt einen Fuß- und Radweg. Noch viele andere Maßnahmen wurden von den BIO-Stadträten angeregt und durchgeführt. Besonders für Umweltbelange und Nachhaltigkeit habe sich die Bürgerinitiative eingesetzt. So gab es, noch bevor der Grüne Punkt eingeführt wurde, eine von der BIO organisierte "Aluminium-Sammelaktion." "Mülltransport auf die Schiene" war gleichfalls ein Thema, für das man sich sehr engagiert hatte. Hervorzuheben sei auch der langjährige Kampf gegen den Neubau der Umgehungsstraße B 292.

Zur Tradition wurden die immer gut besuchten Ferienaktionen "Wasser, Wald und Wildnis" der BIO, die seit Einführung dieser Aktionen durch die Stadtverwaltung im Jahr 1993 ununterbrochen stattfanden - dafür gab es auch Dankesbriefe aus dem Umweltministerium.

Ebenso beliebt waren die jährlichen Waldbegehungen mit Revierförster Dietmar Heid. Auch viele Vorträge mit Fachreferenten, unter anderem über Chemie in Lebensmitteln, Allergien, Situation des Waldes, Selbstheilungskräfte, Gentechnik, BSE-Problematik und Solarenergie waren Angebote an die Bevölkerung, die reges Interesse fanden. Beteiligt haben sich die BIO-Mitglieder auch an den Krötenschutzaktionen der BUND-Ortsgruppe Kirnau.

Unabhängig von der Tatsache, nicht mehr im Gemeinderat vertreten zu sein, wird sich die BIO weiterhin aktiv am Gemeindeleben beteiligen. So werden die Planungen zur Transversale mit großem Interesse verfolgt und die Bemühungen unterstützt, für Hemsbach eine gute Lösung, das heißt die Variante II F, durchzusetzen. Bei der Ferienaktion im August wird sich die BIO wieder beteiligen. Geplant ist auch eine Frühjahrswaldbegehung mit Revierförster Dietmar Heid.