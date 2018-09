Osterburken. (bg) Der Leiter des Polizeireviers Buchen, Polizeioberrat Joachim Schneider, legte in der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Montag die Kriminal- und Verkehrssicherheitsstatistik für 2012 vor und hatte dabei gleich zu Beginn einen auf den ersten Blick erschreckenden Anstieg der Fallzahlen zu vermelden. Für die Steigerung von 162 im Vorjahr auf 271 ist freilich großteils das betrügerische Handeln eines einzigen Täters verantwortlich. Insgesamt, so Schneider, lebe der Bürger in der Römerstadt und im Bauland recht sicher.

Wie der Polizeioberrat zunächst aufzeigte, verzeichnete man den Höchststand von der Polizei bekannten Fällen seit 2003 (damals 289) im Jahre 2009 mit 270. Seither ging die Zahl zurück auf 224 im Jahre 2010 und 162 im Jahre 2011, ehe im vergangenen Jahr nun ein Anstieg auf 271 registriert wurde.

Eine Hauptursache für das Hochschnellen der Fallzahl sei allerdings ein einziger (mittlerweile in Haft sitzender) Täter, der von seinem Wohnzimmer aus zahlreiche Betrugsdelikte mit rechtswidrig erlangten Kreditkartendaten verübt hat. Zudem schlagen am Bahnknoten Osterburken Delikte in der Statistik zu Buche, die gar nicht im Gemeindegebiet verübt wurden, nämlich "Schwarzfahrten" mit der Bahn.

Dies alles trägt dazu bei, dass die Römerstadt bei der sogenannten Häufigkeitsziffer (Anzahl der Straftaten auf 100 000 Einwohner gerechnet) mit 4 146 (Vorjahr: 2 497) nach Mosbach und Neckarzimmern auf dem dritten Platz im Kreis steht. Dessen ungeachtet sei die Situation, im Langzeitmittel betrachtet, nicht auffällig. Als erfreulich bezeichnete Schneider die Aufklärungsquote: 63 Prozent seien ein Spitzenwert (Landesschnitt: 57 Prozent). Dank galt dabei den Polizeibeamten für ihre Arbeit, aber auch denjenigen Bürgern, die "nicht wegsehen".

Die Struktur der Kriminalität in Osterburken im Jahr 2012 gliederte sich wie folgt: Es gab alleine 97 Vermögens- und Fälschungsdelikte (29 Prozent der Taten) sowie 41 Fälle von einfachem Diebstahl, 22 Fälle von schwerem Diebstahl, 28 Fälle von Körperverletzung, Bedrohung oder Nötigung, ein Sexualdelikt, 14 Straftaten gemäß den strafrechtlichen Nebengesetzen sowie 68 sonstige Straftaten nach dem Strafgesetzbuch. Straftaten wider das Leben gab es nicht.

In den zentralen Deliktfeldern ragen im Bereich der sogenannten Straßenkriminalität die Sachbeschädigungen (von 29 im Vorjahr auf 50 Fälle) heraus, darunter 17 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Außerdem wurden im Jahr 2012 vier gefährliche Köperverletzungen und 13 Fälle von Diebstählen aus oder an Kraftfahrzeugen verzeichnet.

Bei der Rauschgiftkriminalität gab es in Osterburken laut Schneider in den letzten zehn Jahren ein stetes Auf und Ab. Die Dunkelziffer dürfte beträchtlich sei. Im Jahr 2012 standen 13 Straftaten im Zusammenhang mit Drogen.

Die Altersstruktur der insgesamt 115 Tatverdächtigen im Jahr 2012 in Osterburken gliedert sich wie folgt: 89 Erwachsene (78 Prozent), 15 Heranwachsende (13 Prozent), zehn Jugendliche (neun Prozent) und ein Kind. Wie der Polizeioberrat dazu feststellte, zeige in der Langzeitbetrachtung die Linie der Jungtäter nach unten. Die Zahl von "Intensivtätern" sei gering; oftmals seien es "Mutproben", die mit dem Gesetze in Konflikt geraten ließen.

In der Verkehrssicherheitsstatistik für Osterburken ist, so Schneider, eine positive Entwicklung festzustellen: Die Gesamtzahl der Unfälle (ohne weniger schwere Fälle wie Parkplatzrempler oder Wildunfälle) sank im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozent auf 63. Bei 18 Unfällen (Vorjahr: 17) waren Personenschäden zu beklagen; tödliche Verkehrsunfälle (im Vorjahr: einer) mussten nicht verzeichnet werden.

"Einfach zu hoch" sei im Bereich des Polizeireviers Buchen und auch im Bauland die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss, wobei "die Promillewerte zum Teil erschreckend hoch" seien. Auch eine erhebliche Zahl von Unfallfluchten hänge mit großer Wahrscheinlichkeit mit Alkohol zusammen. Schneider unterstrich in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit von Polizeikontrollen und ging in seinem Bericht auch auf die konsequent betriebene Präventionsarbeit in Sachen Alkohol und Drogen ein.

Aus den Reihen des Gemeinderats wurde einmal mehr die Verlegung des Polizeipostens nach Adelsheim beklagt. Mit Nachdruck widersprach Schneider dabei der Feststellung von Ratsmitglied Dr. Nafz, die Auflösung der Osterburkener Dienststelle sei ein Fehler gewesen. Die Polizeipräsenz sei, so Schneider, weiterhin vorbildlich. Überdies sei der Posten in den Zeiten, in denen sich der Großteil der Straftaten ereignet, ohnehin nicht besetzt gewesen.