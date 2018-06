Walldürn. (Sti.) Ein alter Brauch in der Wallfahrtsstadt Walldürn soll in diesem Jahr wieder mit neuem Leben erfüllt werden. Auf Wunsch und Anfrage der Stadt an die Odenwaldklub-Ortsgruppe Walldürn ergriff diese vor einiger Zeit spontan die Initiative und ging umgehend an die Verwirklichung dieser Idee. Mit viel Begeisterung übernehmen einige Mitglieder diesen Kulturauftrag des künftig wieder jährlichen Schmückens eines Osterbrunnens im Zentrum von Walldürn, um das Stadtbild in der vorösterlichen Zeit und bis nach den Osterfeiertagen zu bereichern.

Ab Sonntag, 26. März, soll der Brunnen am Schlossplatz mit grünen Buchsbaumgirlanden als Zeichen der Hoffnung und des Frühlings, bunten Ostereiern als Symbol der Fruchtbarkeit und bunten Bändern zur Vertreibung der "Bösen Geister" als Osterbrunnen gestaltet werden.

Im Vorfeld dieser Osterbrunnenaktion engagierten sich maßgeblich zahlreiche Odenwaldklub-Mitglieder. Planung und Konstruktion: Günter Schmidt; Fertigung: Lothar Wohlfahrt, Helmut Ackermann und Karl-Friedrich Berberich; Schmücken: Tanja Naas, Marianne Stäudinger, Marita Eisenhauer, Ellen Frei, Edeltraud Berberich, Christel Kuhn und Brunhilde Marquardt. Die Installation übernehmen Ralf Englert, Günter Schmidt, Lothar Wohlfahrt, Karl-Friedrich Berberich und Armin Baumann (Bauhof).

Viele fleißige Helferinnen und Helfer fanden sich am Montag in der Werkstatt von Lothar Wohlfahrt, Metallwaren, in der Buchener Straße ein, um die vorgefertigte Osterbrunnenkonstruktion zu schmücken. Wie bei einem Gespräch mit den Hauptverantwortlichen an materiellen und technischen Details zu erfahren war, wurden für die Fertigung der Osterbrunnenkonstruktion rund 90 Meter Rohr und etwa 50 Meter Gitter verwendet und ferner 16 Meter gelaserte Platten sowie drei gelaserte Scheiben für die Kronenkonstruktion benötigt. Die einzelnen Osterbrunnenteile verbinden rund 150 Schrauben und Muttern sowie 230 U-Scheiben miteinander. Zur bunten Osterdekoration tragen 575 bunte Ostereier, 90 Meter Buchsgirlanden sowie etwa 150 Meter in den Farben gelb und orange gehaltene Bänder bei.

Info: Der Osterbrunnen wird voraussichtlich am Freitag, 24. März, aufgebaut. Die offizielle Eröffnung des Osterbrunnens mit einer kleinen Feier findet am Sonntag, 26. März, um 13 Uhr statt.