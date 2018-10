Von Alexander Rechner

Buchen. Ein Betriebsjubiläum der ganz besonderen Art kann die Otto Roth GmbH & Co in diesem Jahr feiern: Das mittelständische Familienunternehmen, das in Buchen ein Werk unterhält, wird sage und schreibe 100 Jahre alt. Das Unternehmen mit der Zentrale in Stuttgart-Weilimdorf ist ein innovatives Handelshaus für mechanische Verbindungsteile und Hersteller von hochpräzisen Dreh- und Feinbearbeitungsprodukten. Vor Ort werden Dreh- und Frästeile höchster Präzision gefertigt. Das Buchener Werk ist das Herzstück des Unternehmens. Von den rund 300 Mitarbeitern sind hier alleine 85 beschäftigt. "Wir sind mit dem Standort zufrieden", sagt Wolfgang Dambach, Werksleiter und Prokurist, der Rhein-Neckar-Zeitung.

Zu Beginn stand ein Mann mit einer Vision. Der 32-jährige Kaufmann Otto Roth eröffnete 1914 in Zuffenhausen einen kleinen Handelsbetrieb für Heizungsrohrschellen. Und heute präsentiert sich das Unternehmen als breit aufgestellte Handelsgruppe mit fünf Standorten Stuttgart-Feuerbach (Verwaltung/Logistikzentrum), Buchen, Nürnberg, Chemnitz und Augsburg. In den 1920er Jahren kamen eine Automatendreherei und ein Schrauben- und Zubehörhandel dazu. Damit waren im Grunde auch die Grundsteine für die späteren erfolgreichen Jahre gelegt: Der Handel mit mechanischen Verbindungsteilen und das Fertigen von hochpräzisen Dreh- und Feinbearbeitungsprodukten nach Zeichnung. Das Produktsortiment wurde immer breiter - inzwischen hält die Handelsgruppe mehr als 100.000 DIN- und ISO-gerechte Verbindungselemente bereit. Und in Buchen werden nach Kundenzeichnung komplexe Hightech-Bauteile hergestellt.

1980 wurde das Fertigungswerk in Buchen gebaut. Das Unternehmen verlegte in der Folge die Produktion von Stuttgart-Weilimdorf in den Neckar-Odenwald-Kreis. Damit wurde die Grundlage für eine weitere Expansion gelegt. Modernisiert wurde das Werk im Jahr 2009. Im Zuge dessen wurde es um 2.300 Quadratmeter Produktions- und Hallenfläche ausgebaut. Heute umfasst es eine Fläche von 5.500 Quadratmetern. Mit Hilfe modernster Bearbeitungstechnologie fertigt das innovative Werk rotationssymmetrische, einbaufertige Teile und bietet Baugruppenmontage mit Prüfständen. Der Maschinenpark wurde im Laufe der Jahre beständig modernisiert. Zur Verfügung stehen rund 100 Werkzeugmaschinen. "Damit fertigen wir wenige hundert bis zu mehreren zehntausend Bauteile in Buchen", erläutert Wolfgang Dambach.

Diese kundenspezifischen Teile nach Zeichnung werden insbesondere in sensiblen Bereichen wie Pneumatik, Hydraulik, Fahrzeug- und Maschinenbau eingesetzt. Die optimalen räumlichen Verhältnisse, der hochmoderne Maschinenpark sowie die Kompetenz und das ausgeprägte Qualitätsbewusstsein der 85 Mitarbeiter eröffnen die Möglichkeit, die Fertigungsprozesse individuell und flexibel zu gestalten. Aktuell sei das Produktionswerk ausgelastet, wie der Werksleiter darlegt. Wobei die in Buchen gefertigten Teile ebenfalls für den globalen Markt bestimmt sind. Im Moment liefert man unter anderem nach China und in die Schweiz.

Eine enge Verbundenheit besteht zur Region. So bildet das Unternehmen am Standort zwölf Lehrlinge aus. "Und in den letzten Jahren haben wir alle Auszubildenden übernommen", zeigt Werksleiter Dambach mit Stolz auf.

Die hohe Qualität der Produkte hat zu der heutigen starken Marktposition des Unternehmens entscheidend beigetragen. Diesen Weg möchte die Otto Roth GmbH mit Engagement fortsetzen.