Von Tanja Radan

Buchen. Morgen ist es so weit: Um 9 Uhr beginnt im Buchener Waldschwimmbad wieder die Badesaison. Und das Beste ist, dass morgen, Samstag, kein Eintritt verlangt wird. Jetzt muss man also nur noch auf gutes Wetter hoffen!

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Die Nordsee-Strandkörbe sind aufgebaut, die Filteranlagen in Betrieb und das Becken ist randvoll. "Es dauert etwa fünf Tage, bis das große Becken gefüllt ist", berichtet Schwimmmeister Hans Funder. "In dieser Zeit läuft das Wasser rund um die Uhr." Jetzt sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen und der Eröffnung steht nichts mehr im Weg. Ab Samstag muss man also gar nicht mehr weit fahren, wenn man sich wie im Urlaub fühlen möchte.

Auch das kostenlose Buchener WLAN ist mittlerweile im Waldschwimmbad angekommen: Wer will, kann von der Liegewiese aus jeden Tag 30 Minuten lang kostenlos im Internet surfen. Man kann sich einfach am Hotspot "bchinfo.de" einloggen.

Info: Das Waldschwimmbad ist ab Samstag wieder täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.