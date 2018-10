Von Alexander Rechner

Buchen. Der Schützenmarkt steht kurz bevor, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Rund um den Musterplatz wird schon kräftig gewerkelt. Das große Festzelt wird unter anderem schon aufgebaut. Doch bis das Bier fließt und die Stadtkapelle Buchen zünftig aufspielt, ist noch einiges zu tun. In nur wenigen Tagen tummeln sich wieder zahlreiche Besucher auf dem Fest der Region.

Der Schützenmarkt findet heuer zum 185. Mal statt. Dem bunten Treiben blickt Oberschützenmeister Achim Schubert begeistert entgegen: "Auf jede Menge Unterhaltung und ein großes Angebot können sich die Festbesucher wieder freuen." Die Gäste erwarten wieder viele Buden, Fahrgeschäfte und natürlich Möglichkeiten, sich unter anderem mit Hähnchen, Schweinshaxen und diversen Getränken zu stärken. Dies ist aber bei weitem noch nicht alles: Weitere Gaumenfreuden werden angeboten.

Heuer hält der Buchener Schützenmarkt allerhand Neuheiten für seine Besucher bereit. So wird es im Festzelt rund 250 Sitzplätze mehr geben. "Erstmals wird es separate Boxen im Zelt geben, welche die Gäste mieten können", erklärt Festwirt Steffen Steinbach. Das Areal direkt vor dem großen Festzelt wird darüber hinaus überdacht: Die Biergartenplätze werden vor Wind und Wetter geschützt. Die Schützenmarkt-Besucher müssen also bei Regen nicht flüchten und können gemütlich das reichhaltige Angebot genießen. Zudem werden Ausschank und Küche in ein separates Küchenzelt verlagert.

Das Gelände gleicht im Moment einer Großbaustelle. Frauen und Männer arbeiten an den Zelten. Sattelschlepper fahren schon die ersten Teile der Fahrgeschäfte heran, Traktoren und Gabelstapler hieven Balken und Material in die Höhe. Der Aufwand für die neun Festtage ist ernorm.

An und in dem großen Festzelt wird im Moment fleißig gehämmert und geschraubt. Seit Freitagmittag wird es aufgebaut. Das Zelt wird wieder vom Hause Steinbach betrieben. "Wir liegen gut im Zeitplan", erläutert Festwirt Steinbach zufrieden. Bis Donnerstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Und heute werden die Männer rund um Steffen Steinbach die Küche montieren.

Ein weiterer traditioneller Treffpunkt auf dem Schützenmarkt ist das Weinzelt der "Steinzeittrommler" am Busbahnhof. Im Moment sind dort die Vorbereitungen voll im Gange. Am Montag hatten die vielen ehrenamtlichen Mitglieder und Freunde das Zelt aufgebaut. Gestern werkelten die Aktiven noch am Weinzelt, damit heute die Dekoration im Inneren beginnen kann. Die Arbeiten starten schon früh am Morgen und enden meist erst gegen Abend. "Es ist sehr viel Arbeit, bis alles vorbereitet ist, aber die Vorfreude auf den Schützenmarkt ist sehr groß", sagt Michaela Stich, die Vorsitzende der "Steinzeittrommler" der Rhein-Neckar-Zeitung. Die ersten Planung haben schon im Mai begonnen, wie Michaela Stich erläutert. Und in diesem Jahr kann der Buchener Verein ein besonderes Jubiläum begehen. Das Weinzelt feiert heuer seinen 20-jähriges Bestehen. "Das ist für uns etwas ganz Besonderes", freut sich die Vorsitzende.

Der Schützenmarkt wartet selbstverständlich mit Fahrgeschäften auf. So bauen gerade fünf Mitarbeiter der Schaustellerfamilie Fritz Haas aus Karlsruhe den Autoscooter "Number One" auf dem Musterplatz auf. Dieser stand gestern Morgen noch in Augsburg, wie Erich Römgens von der Schaustellerfamilie ausführt. Am gestrigen Nachmittag bauten die Männer den Unterbau des Autoscooters auf. "Das ist schon ein bisschen Arbeit", schmunzelt Römgens. Dabei schleppte er mit seinen Kollegen bis zu 100 Kilo schwere Stahl- und Alu-stangen über den Platz. Heute werden die Platten gelegt, über welche die Autos an den Festtagen flitzen werden. "So ein Fahrzeug wiegt bis zu 350 Kilo", erklärt Erich Römgens. Und davon müssen rund 30 Stück auf die Fahrbahn gehievt werden. Am Donnerstag sollen die Arbeiten jedoch abgeschlossen sein.

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich das Wetter in diesem Jahr von seiner besten Seite zeigen wird. Die Organisatoren und die vielen ehrenamtlichen Helfer jedenfalls werkeln eifrig, damit die Schützenmarkt-Besucher auch heuer wieder ein tolles Fest genießen können.