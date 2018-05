Von Adrian Brosch

Buchen/Hardheim. "Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderem Glück.": Dass dieser Spruch viel Wahrheit in sich trägt, wurde am Donnerstag auf eine besonders schöne Weise deutlich, als die "Eine-Welt-AG" des Burghardt-Gymnasiums Buchen den in der Hardheimer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber untergebrachten Kindern einen Besuch abstattete.

Nicht ohne Grund traten die - schon mit großer Vorfreude erwarteten - Mädchen und Jungen der Arbeitsgemeinschaft, ihre betreuende Lehrerin Heike Göhrig-Müller und Schulleiter Jochen Schwab die Fahrt ins Erftal an: Auf dem Programm stand ein Bastelnachmittag. Hier konnten die gut 80 in der Gemeinschaftsunterkunft lebenden Kinder nach Herzenslust basteln und sich in die Welt der Farben und Muster begeben.

Verschiedene Stationen in den Sozialräumen, wo unter engagierter Anleitung der "Eine-Welt-AG" das Malen mit Fingerfarben, das Korktechnik-Drucken, Mandala-Vorlagen zum Ausmalen und Handarbeiten mit Wolle, Zwirn, Perlen und Stickern angeboten wurden. Die Handarbeiten machten besonders den Mädchen viel Freude. Der Bastelnachmittag bereitete den Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter viel Abwechslung und Freude.

Im Hinblick auf die Adventszeit nahm auch die Einführung in weihnachtliche Malvorlagen und Motive einen höheren Stellenwert ein. Adventliche Stimmung kam darüber hinaus durch von den Schülerinnen und Schülern selbst gebackenes Gebäck auf.

Das Wort "Advent" lässt sich mit "Ankunft" übersetzen - und eine gewisse "Ankunft" stellte auch die erstmalige Ausrichtung des Bastelnachmittags dar: "Mit einiger Spannung", wie er der Rhein-Neckar-Zeitung vorab mitteilte, hatte Sozialpädagoge Frank Fülbier das neue Konzept erwartet.

Seine Hoffnungen erfüllten sich: "Es war ein toller Nachmittag, der von allen Beteiligten auf großartige Weise angenommen wurde", fasste Fülbier zusammen und lobte die "selbstlose, engagierte und herzliche" Durchführung seitens des BGB: "Eine tolle Schule, die unglaublich viel in die Wege leiten kann", betonte Fülbier.

Oberstudiendirektor Jochen Schwab kam es vor allem auf den pädagogischen Aspekt an: "Es ist dem BGB wichtig, dass die Schüler mit der Situation von Asylbewerbern in Deutschland konfrontiert werden und ihnen ein Blick ermöglicht wird auf Leute, denen es nicht so gut geht." Dies sei "just in der Zeit, in welcher der Flüchtlingsstrom zunimmt" ein wichtiges Anliegen und eine gute Gelegenheit, "im Zuge der ,Eine-Welt-Arbeit' ein Signal zu setzen". Alles in allem bezeichneten Jochen Schwab und Frank Fülbier den Nachmittag unisono als einen "absoluten Grund zur Freude".

Aber es wurde längst nicht nur gebastelt und gezeichnet: Nachdem im letzten Jahr die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" für leuchtende Augen gesorgt hatte, wurden auch dieses Jahr wieder Päckchen unter den Kindern verteilt: "In dieses Projekt sind sämtliche Klassen des Burghardt-Gymnasiums mit eingebunden worden, um den direkten Kontakt weiterhin zu fördern", wie Schulleiter Schwab bemerkte. Nicht nur den Kindern, die abends zu Recht stolz auf ihre mit viel Fantasie gebastelten Kunstwerke sein konnten, sondern auch den Jugendlichen der "Eine-Welt-AG"hatte der Nachmittag, der bei den Flüchtlingskindern für Freude und Abwechslung sorgte, viel Spaß bereitet.