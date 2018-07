Vom 24. August bis zum 1. September findet in diesem Jahr das Buchener Open-Air-Kino im Innenhof der Stadtwerke statt. Dabei werden insgesamt neun Filme auf Großleinwand gezeigt. Am Mittwoch. 30. August, steht die Komödie "Mein Blind Date mit dem Leben" (Foto) auf dem Programm.

Buchen. (joc) Bereits zum 18. Mal heißt es in diesem Jahr "Vorhang auf" zum Buchener Open-Air-Kino-Festival im reizvoll gelegenen Innenhof der Buchener Stadtwerke. Dieses Mal allerdings ein bisschen später als gewohnt. So steigt das beliebte Freiluftspektakel mit neun tollen Filmen in diesem Jahr nicht am Anfang, sondern erst mitten in den Sommerferien. Genauer gesagt vom 24. August bis zum 1. September. Ansonsten aber bleibt so ziemlich alles beim Bewährten: Als Veranstalter-Team des Buchener Open-Air-Kinos fungieren weiterhin die Löwen-Lichtspiele Walldürn, die Buchener Stadtwerke und die Videoproduktion Uwe Heck aus Buchen. Und die RNZ wird wieder die beliebte "Ladies-Night" (24. August) mit dem Wunschfilm der hiesigen Damenwelt präsentieren.

Die Kinofreunde in Buchen und der Region dürfen sich also auch 2017 wieder auf neun unvergessliche Kinonächte unter freiem Himmel freuen. Bei der Auswahl der Filme haben sich wieder die guten Kontakte von Nenad Tomasiniak von den Löwen-Lichtspielen Walldürn ausgezahlt. So konnten wieder neun recht aktuelle Top-Filme gesichert werden, die derzeit oder erst kürzlich in den Lichtspielhäusern zu sehen waren. Das Anschauen auf Großleinwand und der tolle Sound der technisch ansprechenden Filmvorführungsanlage genügen auch den Ansprüchen von High-Techfreunden. Und die romantische Freiluft-Atmosphäre erhöht das Kinovergnügen zusätzlich.

Einlass ist bei jedem Filmabend ab 20 Uhr, der Filmstart erfolgt dann circa um 21.30 bis 22 Uhr (richtet sich nach den jeweiligen Lichtverhältnissen).

Am Donnerstag, 24. August, präsentiert die Rhein-Neckar-Zeitung zum Auftakt des diesjährigen Buchener Open-Air-Kinos wieder die beliebte "Ladies-Night". Zur Auswahl stehen dabei folgende drei Filme: "La La Land" (Musical-Romanze, 128 Minuten, FSK: ohne Altersbeschränkung); "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" (Erotikdrama, Romanze, 118 Minuten, FSK: ab 16 Jahre); "Bridget Jones’ Baby" (Romantische Komödie, 123 Minuten, FSK: ohne Altersbeschränkung). Im Vorfeld können die RNZ-Leserinnen (und -leser!) aus diesen Filmen wieder ihren persönlichen Wunschfilm auswählen. Unter allen Einsendern werden Freikarten verlost. An der Ladies-Night selbst gibt es für jede Dame ab 16 einen Gratis-Secco am Stand der RNZ eine Verlosung mit wertvollen Preisen und ein buntes Rahmenprogramm (Details dazu werden wir in Kürze veröffentlichen).

Hier nun das weitere Programm des Buchener Open-Air-Kinos 2017: Freitag, 25. August: "Willkommen bei den Hartmanns" (Satire, 116 Minuten, FSK: ab 12 Jahre); Samstag, 26. August: "Die Schöne und das Biest" (Action-Adaption des romantischen Märchenklassikers, 130 Minuten, FSK: ab 6 Jahre); Sonntag, 27. August; "Pirates Of The Caribbean 5 - Salazars Rache" (Abenteuerfilm, 129 Minuten, FSK: ab 12 Jahre); Montag, 28. August: Der Überraschungsfilm; Dienstag 29. August: "Lommbock" (Komödie, 95 Minuten, FSK: ab 12 Jahre); Mittwoch. 30. August: "Mein Blind Date mit dem Leben" (Komödie, 111 Minuten, FSK: ohne Altersbeschränkung); Donnerstag, 31. August: "Ich - Einfach unverbesserlich 3" (Animationsfilm, 90 Minuten, FSK: noch nicht bekannt); Freitag, 1. September: "Plötzlich Papa" (Komödie, 118 Minuten, FSK: ohne Altersbeschränkung). Zu allen Filmen veröffentlichen wir in den nächsten Wochen noch weitere Informationen zu Besetzung und Handlung.

Auch für das leibliche Wohl ist mit Speisen und Getränken an den Filmabenden wieder bestens gesorgt: Für kühle alkoholische und nichtalkoholische Getränke sorgt in bewährter Weise das Team der Videoproduktion Uwe Heck. Exotische Cocktails zaubert die Cocktailbar "bar-hamas" und für leckere Snacks sorgt in diesem Jahr das Kiosk-Team vom Buchener Waldschwimmbad.

Info: Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort in den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung in Buchen, der Volksbank Franken, im Verkehrsamt, den Stadtwerken Buchen sowie in den Löwen-Lichtspielen Walldürn. Zudem gibt es im Vorverkauf ein besonderes Familienticket mit Vergünstigungen für den Mehrfacheinlass.