Das Wanderheim des Odenwaldclubs: Bei einer Vereinsauflösung fiele es an die Stadt. Jetzt will man mit drei gleichberechtigten Vorsitzenden den Verein erhalten. Foto: M. Bernhard

Buchen. (mb) Mit den schlimmsten Erwartungen dürften die meisten Teilnehmer der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Odenwaldklubs Buchen am Freitagabend ins Wanderheim gekommen sein: kein neuer erster Vorsitzender, kein Odenwaldklub Buchen mehr, sondern Vereinsauflösung. Die Stadt Buchen würde zur Besitzerin eines Wanderheims werden. Die Inneneinrichtung erhielte der Dachverband der Odenwaldklubs. Die Geschichte des mehr als hundertjährigen Vereins fände ein unrühmliches Ende. Doch es kam alles anders.

"Wir hoffen, dass heute ein neuer Vorsitzender da ist", sagte der amtierende Vorsitzende Hans Parth zu Beginn der Versammlung. Der 79-Jährige führt seit 20 Jahren den Verein. "Es wäre schade, wenn das Wanderheim an die Stadt fiele." Kassiererin Maria Hendlein ergänzte: "Dafür haben wir uns zu sehr geplagt." 21 Mitglieder hatten sich zu dieser entscheidenden Versammlung eingefunden, zuzüglich der vier Vorstandsmitglieder. Viele der Anwesenden dürften die Altersgrenze von 70 Jahren überschritten haben. Bis auf eine Ausnahme: Martin Hahn. Doch der wollte sich auch nicht zum Vorsitzenden wählen lassen. Der Stadtrat ist erst seit einigen Wochen Mitglied des Vereins und ein Beispiel dafür, wie der Odenwaldklub in den vergangenen zehn Jahren zu einem der größten Wandervereine in seinem Bezirk mit einem vergleichsweise niedrigen Durchschnittsalter wuchs. Hahn feierte dieses Jahr seinen 50. Geburtstag im Wanderheim. Und da dieses zum Feiern nur an Mitglieder vermietet wird, füllte er kurzerhand einen Antrag aus, wie dies vor ihm schon viele aus demselben Grund getan hatten. Denn der Jahresbeitrag ist relativ gering.

So stieg die Zahl der Vereinsmitglieder auf rund 200. Diese Neumitglieder beteiligen sich in der Regel allerdings nicht am Vereinsleben.

Martin Hahn wohnt in der Nachbarschaft des stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Eberhard Barth. Vielleicht ist das der Hauptgrund dafür, warum Hahn bereit ist, sich für den Verein zu engagieren. "Das Thema lässt mich nicht kalt", sagte er. "Ich sehe, was hier geleistet wurde." Hahn führte Gespräche mit Dr. Barth, Hans Parth und dem Amtsgericht. Und er stellte der Versammlung folgendes Modell vor: Statt einem ersten Vorsitzenden könnte man drei gleichberechtigte Vorsitzende wählen, die sich die Arbeit teilen würden. Dazu müsste man die Satzung ändern. Martin Hahn wäre bereit, für eines dieser Ämter zu kandidieren.

Bürgermeister Roland Burger, der an der Versammlung ebenfalls teilnahm, zeigte sich von dieser Entwicklung überrascht. "Das ist mehr als ich erwartet hatte", sagte er. "Ich sah die Stadt Buchen schon als Besitzerin eines Wanderheims." Der Bürgermeister empfahl der Versammlung, den Vorschlag Hahns anzunehmen. Außerdem regte er an, die Vereinsaktivität in Richtung Familienarbeit zu verlagern. "Junge Familien wollen sich treffen", erläuterte Burger. "Kaffee trinken, Spielen für Kinder - dafür liegt das Wanderheim ideal." Man könnte Familien-Wanderungen und das Heim als offenen Treff für Familien anbieten. So könnte man neue, jüngere Mitglieder gewinnen.

Am Ende gab es Applaus für Hahn, den Bürgermeister und die Vorstandschaft. Diese führt kommissarisch ihre Ämter weiter, bis die neue Führungsstruktur im Verein installiert ist und die drei Vorstände gewählt sind. Und dann will man den Verein zukunftsfähig machen für die nächsten Jahrzehnte.