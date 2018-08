Von Rüdiger Busch

Buchen. "Es war eine ganz tolle, ganz intensive Erfahrung." Auch wenn die Geburt ihres Sohnes Luis schon zwei Monate zurückliegt, so erinnert sich Denise Hieke aus Buchen daran, als wäre es erst gestern gewesen. Das Besondere: Ihr Sohn kam per Kaiserschnitt zur Welt. Und dennoch konnte sie ihr Baby gleich nach der Erstversorgung sofort in den Arm nehmen und bis zur Beendigung der OP den direkten Haut-zu-Haut-Kontakt mit dem neuen Erdenbürger genießen. Dahinter steht das Konzept des intraoperativen Bondings, das seit April von der Hebammengemeinschaft "kugelrund" am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken angeboten wird.

Die ersten Erfahrungen sind rundum positiv, so dass sich die Hebammen freuen, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Der Dank der acht Geburtshelferinnen gilt dem Anästhesieteam, ohne dessen Mitwirken das neue Angebot nicht möglich gewesen wäre.

"Das neue Angebot festigt die die Mutter-Kind-Beziehung", ist sich Hebamme Jeanette Schuster sicher. Bisher wurden die Kinder bei einem Kaiserschnitt nach einem kurzen ersten Kontakt schnell in den Kreißsaal gebracht. Mutter und Kind kamen dann erst nach Beendigung der Operation wieder zusammen. "Diese Trennung machte den Müttern mitunter sehr zu schaffen" erläutert Hebamme Tanja Sperrfechter.

Voraussetzung für das Bonding ist natürlich, dass die Mutter dies wünscht, und dass es Mutter und Baby gut geht. Nach der Erstversorgung des Neugeborenen, bei dem die Atem- und Herzfrequenz kontrolliert und es abgetrocknet wird, wird das Baby der Mutter auf die Brust gelegt und dort verbleibt es, bis die OP beendet ist. "So bekommt das Neugeborene Hautkontakt und fühlt sich gleich sicher und geborgen bei der Mutter", weiß Tanja Sperrfechter.

Speziell dafür angeschaffte Bonding-Gurte (Gummi-Bänder aus buntem, weichem, elastischem Stoff) sorgen für sicheren Halt des Babys auf der Mutter. Die Hebammen bleiben bei Mutter und Kind im Operationssaal.

Der frühe Haut-zu-Haut-Kontakt stellt eine Bereicherung dar für die junge Familie in einer Zeit der zunehmenden "Technisierung" der Geburtshilfe. Mutter und Kind können sich ungestört kennenlernen und als Familie die erste Stunde nach der Geburt auch im OP gemeinsam erleben. Im Idealfall wird das Bonding als "emotionaler Sekundenkleber" beschrieben, der Eltern und Kind lebenslang zusammenschweißt.

"Ich hatte zuvor noch nicht davon gehört", berichtet Denise Hieke, die von den Hebammen auf die neue Möglichkeit aufmerksam gemacht worden war. Nachdem ihr Hebamme Silvia Stephan versichert hatte, dass ihre Sorgen um ein mögliches Auskühlen des Kindes unbegründet seien, habe sie sich sofort für das Bonding entschieden - und dies keine Sekunde bereut.

Im Gegenteil: "Es war ein viel emotionaleres Erlebnis als bei meiner ersten Geburt." Denise und Wolfdieter Hiekes fünfjährige Tochter Anna-Marie war ebenfalls per Kaiserschnitt in Buchen auf die Welt gekommen. Damals wurde das Bonding aber noch nicht angeboten, so dass die Mutter den direkten Vergleich hat. "Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das Krankenhaus."

Und für Denise Hieke eine bleibende Erfahrung: "Die Erinnerung an diese Geburt wird für immer lebendig bleiben."