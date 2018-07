Buchen. (kn) Nicht mehr wegzudenken aus dem Terminkalender des TSV 1863 Buchen ist der Halloween-Stadtlauf, der am Samstagabend wieder in der Buchener Fußgängerzone über die Bühne ging und zahlreiche Sportler wie Zuschauer anzog. Über 300 Läuferinnen und Läufer starteten. Dabei mischten sich wiederum allerhand Gespenster und sonstige gruselige Gestalten unter die Teilnehmergruppen, die auch in diesem Jahr ideale Bedingungen vorfanden und merklich großen Spaß an diesem Spektakel in Buchens Innenstadt hatten.

Pünktlich um 17 Uhr gab der Vorsitzende der TSV, Kurt Bonazewski, die Strecke für die Bambinis - die jüngsten Teilnehmer - frei. Angefeuert von den Zuschauern am Straßenrand liefen sie zur Höchstform auf, um den 300 Meter langen Kurs zu absolvieren.

Während die Kleinen ganz nach dem Motto "dabei sein ist alles" antraten, war der Lauf der Schülerinnen und Schüler dann bereits spürbar von einem großen sportlichen Ehrgeiz geprägt, der auf dem 1,1 Kilometer langen Stadtkurs ausgelebt wurde.

Dichtes Gedränge herrschte schließlich am Start zum Hauptlauf, der das sportliche Geschehen in der Innenstadt abrundete. Der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft, Norbert Haag, gab den Start für die zahlreichen Teilnehmer des Hauptlaufes frei.

Der knapp zehn Kilometer lange Lauf durch die Fußgängerzone stellte so manchen Teilnehmer dann doch vor enorme sportliche Herausforderungen, die allerdings mit Unterstützung der Zuschauer gut bewältigt wurden. Diese begleiteten die Sportler mit viel Applaus bis ins Ziel und sorgten damit für echte Wettkampfatmosphäre.

Am Ende des abendlichen Spektakels konnte Kurt Bonazewski rundum zufrieden sein mit der Veranstaltung, die auch in diesem Jahr sowohl bei den Sportlern wie auch bei den Zuschauern wieder auf eine große Resonanz stieß und bestens angenommen wurde.

So manche Gespenster waren auch noch lange danach in der Innenstadt zu erblicken und erschreckten ganz nach dem Motto "Süßes oder Saures" den ein oder anderen Passanten in der Fußgängerzone.