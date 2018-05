Das Hallenbad wird saniert. Der Gemeinderat vergab am Montag Aufträge. Foto: A. Rechner

Von Alexander Rechner

Buchen. "Das Haushaltsschiff ,Buchen' steuert weiter in ruhigen Gewässern". Dies zog Stadtkämmerer Thorsten Weber als Fazit in seinem Bericht über die Haushaltsentwicklung der Stadt Buchen am Montagabend im Bürgersaal des Alten Rathauses.

Dabei erklärte er, dass sich nach der aktuellen Steuerschätzung der Einkommensteueranteil verbessern wird. Dem Kämmerer zufolge wird es auf der Ertragsseite zu Ergebnisverbesserungen kommen. Zudem konnte er aufwandseitig von einem überwiegend planmäßigen Verlauf berichten. In einzelnen Bereichen wie Bewirtschaftung und Fahrzeugunterhaltung konnte er aber Mehraufwendungen in einem "geringeren Umfang" nicht ausschließen.

Die sich dabei ergebenden Spielräume sollten nach Ansicht von Thorsten Weber zur Reduzierung der Verschuldung genutzt werden. Im investiven Bereich liegen die Ein- und Auszahlungen meist unter den Ansätzen. "Die veranschlagten Mittel werden auf jeden Fall ausreichen", erläuterte der Kämmerer.

Überplanmäßige Mehrauszahlungen, die allerdings keinen Nachtragshaushaltes bedurften, sind Anschaffungen für den städtischen Bauhof in Höhe von 118.000 Euro, wobei 30.000 Euro gedeckt sind. Zudem berichtete er von besseren Ergebnissen durch den Holzverkauf.

Beim "Sorgenkind" Stiftung Spitalfonds liegen die Erträge und Ausgaben im Rahmen der Planansätze, sagte Thorsten Weber. Wobei die Fachwerksanierung des VHS-Gebäudes (Kellereistraße 48) ins nächste Jahr verschoben wird.

Bei der Sanierung des Hallenbades erteilte der Gemeinderat der Firma Rudorfer aus Tauberbischofsheim zum Preis von rund 116.509 Euro den Auftrag zur Erneuerung des Daches, welches noch aus dem Erbauungsjahr 1972 stammt. Beim bituminös gedeckten Dach haben sich inzwischen Wasserlinsen gebildet, die zu Undichtigkeiten geführt haben. Ferner sind Dachkuppeln ebenfalls undicht und wurden bisher mit Folie provisorisch repariert.

Zudem erläuterte Bürgermeister Roland Burger, dass das Hallenbad nicht den brandschutztechnischen Erfordernissen entspricht. Dringend müssten der vorgeschriebene Wärme- und Rauchabzug sowie die Rettungszugänge in den Fensterfronten des Beckenbereiches errichtet werden. Die Gemeinderäte beschlossen, die Erbauerfirma der Fensterfront, die Firma Ruf aus Kleinheuchbach, zu einem Preis von rund 36.000 Euro mit dieser Aufgabe zu betrauen.

Ferner erhielt die Firma Kohlhammer aus Möckmühl für rund 54.900 Euro den Auftrag, die Fassade des Hallenbades zu sanieren. Im Moment sind die Außenfassaden im Umkleidebereich des Hallenbades völlig ungedämmt. Diese werden nun im Zuge der Dachsanierung energetisch saniert und mit einem Vollwärmeschutz versehen, sodass die Gebäudehülle vollständig gedämmt ist. Außerdem wird der Waschbetondachrand komplett erneuert

Der Gemeinderat verabschiedete sodann den langjährigen Sanierungsberater Nikolaus Weber von LBBW-Immobilien-Kommunalentwicklung. "Sie haben in Buchen eine ausgezeichnete und vorbildliche Arbeit geleistet", würdigte Bürgermeister Burger und betonte damit seine hohe Wertschätzung gegenüber der Arbeit von Nikolaus Weber. "Ich habe in Buchen viele Freundschaften geschlossen", sagte Weber. Sein Nachfolger steht bereits mit Paul Kessler fest, der sich vorstellte und die Arbeit fortführen wird.