Gerhard Gramlich wird in der Seelsorgeeinheit Buchen tätig sein. Am vergangenen Sonntag wurde er in St. Blasien zum Ständigen Diakon geweiht. Foto: Erzbistum Freiburg

St. Blasien/Buchen. Als hätte die Natur den feierlichen Rahmen bilden wollen - pünktlich zum Wochenende der Diakonenweihe hatte sich der Schwarzwald rund um St. Blasien weiß eingefärbt. Im vom Sonnenlicht eingetauchten Dom zu St. Blasien wurden am Sonntag sechs Männer aus dem Erzbistum Freiburg zu Ständigen Diakonen geweiht.

Unter ihnen auch Gerhard Gramlich aus Buchen. Nach der liturgischen Eröffnung durch Weihbischof Dr. Bernd Uhl erfolgte die Vorstellung und Erwählung der Kandidaten durch den Bischöflichen Beauftragten Dr. Christoph Wandler. Im Dialog mit dem Bischof bezeugte er, dass die Kandidaten würdig seien, dieses Amt zu empfangen und das Volk und die Verantwortlichen dazu befragt wurden. Auch die Ehefrauen hätten ihr Einverständnis erklärt.

"Jenseitiges in das Diesseits zu holen" ist eine Kernaufgabe des Ständigen Diakons betonte Weihbischof Uhl in seiner Predigt. "Bei der Verkündigung des Evangeliums reden sie von jenseitigen Themen, aber so, dass Menschen mit ihren diesseitigen Denkmustern etwas davon verstehen." Am Krankenbett oder bei einer Beerdigung seien sie Vertreter einer Hoffnung über dieses irdische Leben hinaus. Und weiter: "Ich habe den Eindruck, dass ich es heute mit Männern zu tun habe, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Sie stehen aber auch fest im Glauben. Glaube und Leben gehen durchaus zusammen."

Mitarbeit im caritativen Bereich ist nach Uhl die Uraufgabe des Diakons. Mit Blick in die Geschichte sagte Uhl: "Die Einsetzung des Diakonats ist im Neuen Testament bestens bezeugt. Diakone wurden von der jungen Kirche eingesetzt, um die Apostel im Dienst an den Tischen und bei der Versorgung der Witwen zu entlasten."

Nach dem Versprechen der Weihekandidaten der Kirche treu zu dienen und ihr Amt zum Wohl des christlichen Volkes auszuüben, erfolgte dann die Weihe der Kandidaten.

Die Amtseinführung von Diakon Gerhard Gramlich in der Seelsorgeeinheit Buchen erfolgt am kommenden Samstag um 17.30 Uhr in der Kirche St. Magnus Hainstadt und am Sonntag um 10.30 Uhr in St. Oswald Buchen durch Dekan Johannes Balbach.