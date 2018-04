Buchen. (Wd) Während Umweltminister Franz Untersteller darauf besteht, dass rund 2400 Tonnen "freigemessener Bauschutt" aus dem Abbruch des Kernkraftwerks Obrigheim auf die Kreismülldeponie Sansenhecken bei Buchen sollen, hat dies jetzt die Bürgerinitiative auf den Plan gerufen, die diesen Müll nicht haben will. Sie befürchtet gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Bevölkerung, während Untersteller das Material als "absolut unbedenklich" einstuft. "Wir haben Angst vor radioaktiver Belastung", so die Mitglieder Arno Scheuermann, Ulla Schmidt-Koecher, Janet Sanns und Frank Hemberger gestern im Gespräch mit der RNZ. Bislang wurden rund 400 Tonen auf der Deponie des Rhein-Neckar-Kreises in Sinsheim abgelagert. Weil weitere Lieferungen dorthin abgelehnt werden, sieht die Landesregierung dagegen den Neckar-Odenwald-Kreis rechtlich "in der Pflicht".

In einem SWR-Interview erklärt AWN-Geschäftsführer Ginter dagegen, dass diese Abfälle durchaus Ängste bei den Menschen erzeugen können. Mit diesen Sorgen gelte es, behutsam umzugehen. Auf Anfrage betonte Ginter gestern: "Wir wissen nicht, wie hoch die Radioaktivität dieser Abfälle ist". Denn die AWN könne die Qualität dieses Abfalls nicht erklären. Dies müsse auch bezüglich des Begriffs der Freimessung ein Fachmann machen.

Die Frage sei, wie ein Entsorger mit diesen Abfällen umgehe. Freimessung könne nicht bedeuten, dass das Material in Buchen nicht erneut gemessen werden dürfe. "Wir werden uns da etwas überlegen", kündigte Ginter an. Und da eilt es, denn die EnBW will bis Ende November rund 200 Tonnen Obrigheimer Abfall in Buchen entsorgen. Doch die AWN "mauert", will gesicherte Proben und schreibt, man brauche eine "Vorlage des Bescheides zur Freimessung für die jeweilige Entsorgungscharge". Hierbei sei nicht klar, ob es sich "um eingeschränkt (zweckgerichtet) freigemessenen Abfall zur Beseitigung auf der Deponie handelt oder um uneingeschränkt freigemessenen Abfall".

Buchens Bürgerinitiative spricht von "schwachradioaktivem Baumüll aus dem Rückbau", der auf die Buchener Deponie soll. "Wir machen uns Sorgen, weil Buchen unmittelbar am Fuße dieser Deponie liegt und wir damit Teil eines gewaltigen Experiments Rückbau Atomkraft werden", so Ulla Schmidt-Köcher. Mittel- und langfristige Erfahrungen auf dem Gebiet des Rückbaues und den daraus resultierenden Folgen für Mensch und Natur gebe es bisher keine. "Uns ist es wichtig, dass künftig offen und transparent mit diesem Thema in Buchen umgegangen wird", verdeutlichte Arno Scheuermannn. "Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit und die unserer Kinder und um die Zukunft dieser Region und bitten um Unterstützung und die Bürger zu informieren", heißt es in gleich lautenden Schreiben an Bürgermeister und Landrat.

Landrat Achim Brötel ist zwar mit seinem Versuch gescheitert, dass das Land den Bauschutt auf mehrere Deponien verteilt. Ein weiterer Versuch soll dahingehend gestartet werden, dass die Landkreise freiwillig Abfall von Obrigheim aufnehmen. Allerdings bleibt Dr. Brötel da eher skeptisch und schreibt der Bürgerinitiative: "Eine erste Runde ist für Mitte November terminiert. Realistischerweise muss man allerdings wohl davon ausgehen, dass die Neigung dazu nicht sonderlich ausgeprägt sein wird." Allerdings dürfe man sicher sein, dass sowohl Bürgermeister Roland Burger, Brötel und die AWN mit Ginter den Weg auch künftig konsequent weiter gehen wie bisher. "In letzter Konsequenz können uns, falls das Umweltministerium bei seiner starren Haltung bleibt, die übergeordneten Behörden allerdings dazu zwingen, das Material anzunehmen," schreibt der Landrat weiter.

Auch Bürgermeister Burger unterstützt den Landkreis in seiner Forderung nach einem landesweiten Gesamtkonzept und lehnt "aus grundsätzlichen Erwägungen" den Bauschutt in Buchen ab. Burger schreibt an die Buchener Initiative: "Sollte das Land eine Annahme des Materials abfallrechtlich erzwingen, was wir bedauern würden, was aber ggf nicht verhindert werden kann, müsste natürlich sichergestellt werden, dass bezüglich der Menge und des Zustands nur unbedenkliches Material eingebaut, beziehungsweise deponiert wird." Wie dies sichergestellt werden könne, müsste durch die EnBW als Kernkraftbetreiber und die AWN in einem für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Verfahren für alle Interessierten transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden. Am 2. Dezember soll AWN-Geschäftsführer Ginter den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung umfassend über das Begehren der EnBW und "alle sich ergebenden Fragen informieren". Auch ein Vertreter des Umweltministeriums soll zur Sitzung eingeladen werden.

Hinsichtlich der Bemerkung des Ministers, das Material sei "absolut unbedenklich", da es zuvor freigemessen worden sei, erklärt Arno Scheuermann, dass der Grenzwert nichts über die gesundheitliche Gefährdung aussage. Erst 2001 habe man die Grenzwerte hoch gesetzt. Schließlich sei jede radioaktive Strahlung schädlich. Es gebe "keine ungefährliche radioaktive Strahlung". Man habe zudem keine Erfahrung im Abbau von Kernkraftwerken. Es gebe deshalb "viele unsichere Faktoren".

Frank Hemberger stellt zudem die Frage, wer die Strahlung denn kontrolliere und festlege, was gefährlich sei und was nicht? Beklagt wurde, "dass mit den Buchener Bürgern nicht gesprochen" worden sei. Es gehe nicht an, den Obrigheimer Bauschutt bei all den offenen Fragen in Buchen zu deponieren.

Für Ulla Schmidt-Köcher ist völlig offen, ob die Deponie für die Baureste des Kernkraftwerks Obrigheim geeignet ist und ob die Kreismülldeponie dicht sei. Das Problem betreffe nicht nur die Bio-Bauern in unmittelbarer Nähe, sondern die gesamte Bevölkerung. "Keinesfalls darf es zur Verstaubung kommen und Radioaktivität darf nicht ins Grundwasser gelangen", so Arno Scheuermann. Frank Hemberger beklagt die mangelhafte Transparenz. Schon 2007 habe man 24 Tonnen aus Obrigheim deponiert, was erst über den Bericht der RNZ an die Öffentlichkeit gekommen sei. Die Bürgerinitiative plant eine Informationsversammlung noch vor der Bürgermeisterwahl, am 1. Dezember. "Wir wollen die Region vor größerem Unheil bewahren", so Janet Sanns.