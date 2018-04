Von Alisa Götzinger

Buchen. Es sind die Farben und die ausgelassenen Menschen, die einem als erstes auffallen. Leuchtendes grün, pink, orange, blau und gelb, alle Farben des Regenbogens in Form von Puder, mit dem sie sich gegenseitig bewerfen. Sie sind fröhlich, feiern und tanzen zur Elektromusik, während die ehemals blütenweißen Oberteile langsam bunter werden. Wo man hinschaut glückliche, strahlende Gesichter. Man spürt, dass die Stimmung eine besondere ist beim Farbgefühle-Festival, das am Samstag zum ersten Mal in Buchen statt gefunden hatte.

Wo das "bunteste und fröhlichste Festival der Welt" seinen Ursprung hat, weiß hier so ziemlich jeder. "Farbgefühle" oder besser "Holi", so der Originalname, ist eigentlich im fernen Indien beheimatet und wird dort als hinduistisches Frühlingsfest gefeiert. Traditionell wird es im Februar oder März für zwei Tage veranstaltet. Während dieser Zeit herrscht in ganz Indien ausgelassene Stimmung. Die Menschen bestreuen sich gegenseitig mit gefärbtem Puder, dem so genannten Gulal, und zelebrieren den Sieg des Frühlings über den Winter.

Das Besondere dabei ist aber, dass soziale Gräben überwunden werden. Menschen aus unterschiedlichen Kasten und mit diversen Religionen feiern miteinander ein Fest - eine Szene, die im streng hinduistisch geprägten Indien eigentlich nicht denkbar ist. Während der fröhlichen Tage verschwimmen die gesellschaftlichen Grenzen. Eine Atmosphäre, die nicht nur Inder beeindruckt. Nach einem Urlaub in Delhi beschloss so ein junger Deutscher "Holi" in sein Heimatland zu bringen. Nach einem ersten Festival in Berlin im Sommer 2012 breitet sich eine bunte Farbwolke über Deutschland aus. Die Fangemeinde wuchs. Die Mutter aller Farbfestivals und damit auch von "Farbgefühle" war geboren.

Das Konzept ist immer gleich und denkbar einfach. Hauptbestanteil ist das bunte Gulal, das hier aus gefärbtem Maismehl hergestellt wird und deshalb leicht abwaschbar ist. Dazu kommen ein riesiges Festivalgelände unter freiem Himmel, zahlreiche DJs oder "Live Acts" und viele begeisterte Menschen in weißen Oberteilen, die einmal die tolle Stimmung erleben wollen. Bei einem Countdown werfen dann alle Besucher ihre Farbbeutel in die Luft, wodurch ein kunterbuntes Farbenmeer entsteht. Klingt einfach, macht aber riesigen Spaß und ist etwas ganz Besonderes.

Kein Wunder also, dass sich zahlreiche Menschen dieses Ereignis in Buchen nicht entgehen lassen wollten. In Scharen strömten sie zum Ringparkplatz um sich zunächst mit Gulal auszustatten und dann die Tanzfläche zu rocken. Der örtliche Veranstalter des Farbspektakels war die Diskothek Halli-Galli. So sorgten unter anderem die bekannten DJs "Finger & Kadel", sowie DJ "Nirro" für die Tanzmusik. Höhepunkt waren die drei "Big Throws", bei denen die Besucher Buchen in ein wahres Farbenmeer verwandelten. Die Stimmung war, trotz des grauen Himmels am Anfang, einzigartig. Wo man auch hinschaute, man blickte in kunterbunte, fröhliche Gesichter.

Aber warum sind so viele Menschen nach Buchen gekommen? Die Antwort war einstimmig: Das Gemeinschaftsgefühl ist es, was fasziniert. Für einen Tag sind alle gleich. Bunt und einfach glücklich. Jung feiert mit Alt, Schüler feiern mit Lehrern, man spricht sich an, man bewirft sich mit Farbe und begegnet sich auf Augenhöhe und in ausgelassener Stimmung. Das ist einzigartig und begeistert. Mit nach Hause genommen haben die meisten Besucher deshalb wohl ein Gefühl, das mit Geld nicht zu bezahlen ist: Glück. "Buntestes und glücklichstes Festival der Welt" - die Veranstalter haben nicht zu viel versprochen.